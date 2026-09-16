El presidente de la CEG dice desconocer "el caso" del conselleiro de Emprego, pero defiende a las empresas vitivinícolas

Archivo - El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la confederación de empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, ha afirmado que desconoce "el caso específico" que afecta al conselleiro de Emprego, José González, por la sanción a una empresa de su familia tras una inspección de oficio en la que se certificó la presencia de dos trabajadores de origen africano sin papeles.

"No sé el caso específico, lo que sí se, porque además soy consejero y accionista de una empresa muy importante vitivinícola gallega, que realmente nosotros siempre estamos dentro de la normativa o intentamos estar dentro de la normativa y la legalidad vigente", ha destacado, a preguntas de los medios de comunicación coincidiendo con una reunión con la patronal canaria.

A juicio de Vieites, "ese es el camino" que seguir, si bien ha insistido en que desconoce "el caso específico" porque no ha tenido, según indica, tiempo para verlo. "Pero nosotros siempre estaremos desde la CEG con la legalidad vigente y con la normativa específica", ha reiterado.

"A partir de ahí, los casos específicos que se puedan producir por cualquier motivo que no sé cuál es, pues realmente debe tratarse específicamente y analizándolo correctamente", según ha resuelto.