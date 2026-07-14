El presidente del CES reprocha a Feijóo que cáncer no es "la palabra más adecuada" pero coincide en "cortar el abuso"

El presidente del CES entrega la memoria de 2025 al presidente del Parlamento - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que "cáncer" no es "la palabra más adecuada" para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso "cortar con el abuso".

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema "en un futuro", Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

"Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas", ha destacado.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo "hace bien poco un empresario" sobre una trabajadora que llevaba "de baja dos meses" y que se iba "a una zona de la frontera con Portugal a bailar". "Lo que hay que procurar es cortar con el abuso", ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: "Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas", ha sostenido.

Para el presidente del CES, "no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando". En este caso "lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera", ha constatado, para volver a incidir en que "luego" deben tomarse "medidas con aquel que realmente abusa".

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó "si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones". "Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja", ha criticado.

LA MEMORIA

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es "fiel reflejo de la situación" de la comunidad.

El CES, ha destacado, "no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno", por lo que hace su análisis y también "alguna crítica". Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es "buena" y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que "no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar".