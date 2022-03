Los presidentes provinciales del PPdeG evitan por ahora el debate sucesorio en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes provinciales del PP gallego han mostrado su satisfacción con el paso dado por su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, convencidos de que, como él mismo dijo, el partido necesita la figura de quien en Galicia ha cosechado cuatro mayorías absolutas consecutivas incluso cuando ninguna otra comunidad la ostentaba ni en las Cortes se daba esta situación.

Así, todos han mostrado un mensaje unívoco de "ilusión" ante la 'era' Feijóo, después del anuncio realizado por el presidente de la Xunta de dar el paso al frente para, a la postre, "ganar a Pedro Sánchez" y desalojarlo de la Moncloa. El paso de Feijóo abrirá el debate sucesorio en el partido en Galicia dentro de un mes, si se ratifica su presidencia nacional, un debate que los cuatro presidentes por el momento evitan, centrados en la acción que ahora emprende el mandatario autonómico gallego.

En declaraciones a los medios a la salida de la junta directiva, el vicepresidente primero de la Xunta y presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, ha manifestado que se trata de un día "emocionante" y ha recordado, como hizo el propio Feijóo, que este martes pasado día 1 de marzo se cumplieron los 13 años de la primera de la cuatro victorias consecutivas en las urnas.

"Han pasado muchas cosas y aquí pasamos momentos muy difíciles, también muy agradables, y ahora toca un nuevo reto", ha declarado Rueda, quien ha sostenido que este paso era "obligado" por parte de Feijóo y quien ha destacado que el mandatario gallego dijo que "lo primero era comunicar a su partido lo que había decidido hacer".

Alfonso Rueda ha subrayado el "apoyo absolutamente unánime" que tiene Feijóo. "No es que lo queramos los militantes del PP de Galicia, lo quiere mucha gente en Galicia, aunque esto suponga que deje de ser presidente de la Xunta, y lo quieren muchisimos españoles", ha afirmado.

"SALDRÁ BIEN"

Rueda ha resaltado que Feijóo é ese "paso adelante". "Es una decisión responsable y estoy seguro de que saldrá bien", ha aseverado el vicepresidente primero de la Xunta, quien ha subrayado que es "absolutamente respetuoso" "con los tiempos y los plazos", al ser preguntado por si esto supone abrir un reto para él.

"Ayer comunicó la decisión, este mes lo que nos va a ocupar es preparar bien ese congreso y seguir trabajando en la Xunta con normalidad", ha enfatizado Rueda, quien ha recordado que este jueves el Consello se celebrará en Ourense. "Vamos poco a poco", ha insistido Rueda, quien, a la pregunta de si está disponible para asumir la Xunta, ha respondido que "todos están disponibles".

"Si por algo nos caracterizamos la gente, y mucho de los que llevamos desde el principio con él, es estar disponibles para lo que haya que hacer en cada momento. No es ninguna novedad", ha solventado.

Y preguntado sobre cómo se deberá llevar a cabo la sucesión en Galicia, con un congreso extraordinario o directamente en un comité ejecutivo, Rueda ha dicho "no tener opinión" sobre esta cuestión. "Estoy con la tarea de preparar bien el congreso nacional donde se va a presentar el presidente de Galicia, tenemos bastante. Habrá tiempo de sobra para tomar la mejor decisión como creo que hemos tomado hoy", ha solventado.

SENSACIÓN DE PENA, PERO BUENA FÓRMULA

La sensación también es de "pena", como ha expresado el presidente provincial de A Coruña y vicepresidente del Parlamento, Diego Calvo. "Por una parte pena y, por otra parte, estoy seguro de que es una buena fórmula para volver a ser la alternativa que necesita España. Y nos hemos comprometido todos para trabajar, ayudar en todo lo que podamos, para que los españoles vean en nosotros la alternativa que se necesita", ha enfatizado.

Diego Calvo ha confiado en que "más pronto que tarde" los españoles vean en un PP liderado por Alberto Núñez Feijóo la "alternativa que necesita" y den "el apoyo" a la formación para liderar el Gobierno de España.

En la reunión previa con Feijóo, dijo, han estado hablando de "como ha sido el proceso de sucesión y cómo se ha tomado" la decisión, además que le ha pedido "ayuda para todo esto".

En cuanto al futuro en la Xunta y en el PP, Diego Calvo ha manifestado que "esos pasos se verán en próximos días". "No hay que adelantar todo el primer día; hoy es el día en que se ha hecho pública la intención del presidente de concurrir y hoy es el día en que tenemos que estar con él, mostrar todo el apoyo y ya tendremos tiempo", ha solventado.

También ha dicho que "sinceramente" no se ha "planteado" cómo tiene que ser la sucesión en Galicia. "Cuando llegue ese momento, cuando lleguen esos pasos, ya iremos hablando. Seguramente estarán informados de todas las decisiones que tomemos", ha apuntado.

"EL CANDIDATO IDÓNEO"

"Es el candidato idóneo", ha remarcado el presidente de la Diputación de Ourense y del PP ourensano, Manuel Baltar. "El que concita la unanimidad, el que trae de la mano la gestión y las victorias electorales y las mayorías absolutas, el presidente decano de las comunidades y con un gran futuro por delante", ha descrito sobre Feijóo.

Baltar ha rechazado responder a si ve o no compatible seguir al frente de la Xunta y, al tiempo, liderar el PP nacional. "No voy a hablar nada de esto hasta el 1 y 2 de abril, la noticia es que el presidente del PP gallego se presenta a presidir el PP de España y es el que concita la unanimidad, creo, de todo el partido a nivel nacional", ha aseverado Baltar, quien ha rechazado, asimismo, enviar ninguna sugerencia: "Yo no doy consejos".

En cuanto al relevo en Galicia, ha afirmado que eso es "política ficción". "Ahora vamos a hablar del congreso nacional, tenemos un grandisimo candidato, va a hablar el presidente del partido y, como él dice aquí no ha venido a insultar a Sánchez, ha venido a ganar a Sánchez y eso es lo que esperamos aquí", ha zanjado.

Por su parte, la presidente del PP lucense y viceportavoz en la Cámara gallega, Elena Candia, ha remarcado que se trata de un "día muy importante" para España y Galicia, y ha destacado que se ha visto el "enorme caudal de confianza" que tiene Feijóo en el partido y que "lo va a refrendar en todas sus decisiones".

Candia le ha deseado "suerte", porque la suya será "la de Lugo" también. "Por supuesto, tiene todo el apoyo de Lugo para su proyecto", ha manifestado, para zanjar que en la sucesión en Galicia, "habrá que ir sumando partido a partido".

646291.1.260.149.20220302210531