Prisión para un agente de la autoridad y otros siete detenidos en un operativo contra el tráfico de drogas en A Coruña

A CORUÑA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza 3 del Tribunal de Instancia de Betanzos ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de los ocho detenidos, uno de ellos miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en un operativo contra el tráfico de drogas en varias localidades de la provincia de A Coruña.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en esta jornada pasaron a disposición cinco detenidos y en la jornada del domingo otros tres arrestados dentro de la misma causa. El operativo fue llevado a cabo por la Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera.

Estas ocho personas detenidas están investigadas por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y por pertenencia a organización criminal.

A mayores, dos de los arrestados que pasaron este jueves a disposición judicial están investigados por tenencia ilícita de armas y un tercero por revelación de secretos y acceso ilícito a información reservada.