Prisión para dos personas por secuestrar y pegar a un varón por una deuda de 500 euros en O Carballiño

Objetos incautados - GUARDIA CIVIL DE OURENSE

OURENSE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de O Carballiño, en funciones de guardia, decretó el ingreso en prisión provisional para un hombre y una mujer por secuestrar y pegar a un varón por una deuda de 500 euros.

Los hechos se produjeron sobre las 19.00 horas de este lunes cuando la Guardia Civil de O Carballiño constató que un hombre se encontraba retenido en un domicilio de la localidad por otro hombre y una mujer, presuntamente pareja, que exigían a su madre y a otras personas el pago de 500 euros para saldar una supuesta deuda.

En este contexto, los agentes entraron en el domicilio para liberar a la persona. En la intervención, desarrollada en el marco de la operación 'Rolls', localizaron al varón que llevaba privado de libertad desde la noche del sábado.

El hombre presentaba múltiples lesiones y manifestó que estaba retenido por el pago de una presunta deuda y que recibió múltiples palizas por parte del varón, así como amenazas con diversos utensilios, tales como una motosierra.

Por todo ello, los agentes detuvieron a un varón, de 30 años y de nacionalidad española, y a una mujer, de 28 años y de nacionalidad venezolana, la cual intentó huir por el tejado de un edifico de cinco plantas y arrojó, durante su fuga, una bolsa con 50 gramos de cocaína.

Ambos detenidos pasaron a disposición judicial en el juzgado de guardia de O Porriño, que decretó la prisión provisional para ambos, como presuntos autores de delitos de detención ilegal, agravados a su modalidad de secuestro, lesiones, amenazas, tráfico de drogas.

Además, el varón fue acusado de un delito de quebrantamiento de condena, al constarle una orden de protección en vigor de la detenida hacia su pareja, y encontrarse conviviendo ambos.

En el registro del domicilio, los agentes incautaron una báscula de precisión, libreta con anotaciones de operaciones de venta de droga, 250 euros, así como diversos objetos utilizados durante la detención ilegal para amenazar y lesionar al secuestrado.

Asimismo, los agentes intervinieron una chaqueta, relacionada con un delito anterior, por lo que procedieron a imputarle al varón un delito de robo con violencia e intimidación.