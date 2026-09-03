Prisión para un hombre detenido por apuñalar a otro en Cambre (A Coruña)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

A CORUÑA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa tras apuñalar a otro varón en el municipio coruñés de Cambre.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, que han detallado que los hechos se produjeron en la vía pública en la madrugada del sábado al domingo en el barrio de O Temple.

La Guardia Civil detuvo al presunto autor del apuñalamiento y la víctima tuvo que ser trasladada al Complexo Universitario de A Coruña (CHUAC) a causa de las heridas. El detenido pasó a disposición de la autoridad judicial que decretó su ingreso en prisión.