Prisión para el hombre que robó en Tui una furgoneta con un bebé dentro y al que investigan por varios supuestos delitos

El juzgado realiza diligencias para descartar un posible delito de agresión sexual, que la Guardia Civil no le atribuye



VIGO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juzgado de instrucción número 3 de Tui (Pontevedra) ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre detenido este lunes en ese municipio, tras sustraer una furgoneta aparcada en las inmediaciones de un colegio y en cuyo interior se encontraba un menor de dos años de edad.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el hombre detenido está investigado por hurto de uso de vehículo, por conducir sin el carné en vigor y por detención ilegal pero, además, en ese procedimiento se investiga la supuesta comisión de otros delitos.

Uno de ellos es un presunto delito de agresión sexual, ya que cuando el menor fue encontrado, "no estaba vestido exactamente igual" a como lo estaba cuando su madre lo dejó en el vehículo, aunque la Guardia Civil no le atribuyó al detenido dicho delito. Al respecto, fuentes judiciales han aclarado que ese delito figura como uno de los investigados en la causa y "el juzgado está realizando las diligencias de investigación oportunas para descartar su existencia", con todo, han matizado que, en su auto, la jueza no lo envía a prisión "por estos hechos".

Asimismo, el juzgado también le investiga por lesiones, daños y por una tentativa de robo con fuerza (ya que antes de ser detenido trató de apalancar un cajero de una oficina bancaria de Tui).

"RIESGO DE REITERACIÓN DELICTIVA"

La magistrada ha acordado el ingreso en prisión por el riesgo de reiteración delictiva y por la gravedad de las penas que le podrían ser impuestas, lo que incrementa el riesgo de que se sustraiga a la acción de la Justicia.

El hombre, que tiene antecedentes por delitos violentos (y ya había sido arrestado unos días antes por vulnerar una orden de alejamiento de su madre), fue detenido este lunes por la tarde después de llevarse una furgoneta aparcada, en cuyo interior se encontraba un menor de 2 años de edad.

La madre del niño había aparcado cerca del colegio Número 1 de Tui para recoger a otro hijo, y había dejado al bebé en la furgoneta, que tenía las llaves puestas. Al regresar no estaban ni el vehículo ni el niño.

De inmediato se desplegó un dispositivo de búsqueda, con participación de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil. Momentos después, unos vecinos avisaron de la presencia de un varón sospechoso, en la zona de Veiga do Louro, en una furgoneta con un bebé, y la Guardia Civil se desplazó al lugar, donde procedió a la detención del hombre. Mientras, el niño, en aparente buen estado, fue trasladado a un centro sanitario para un reconocimiento.