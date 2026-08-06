Prisión provisional comunicada y sin fianza para el acusado de apuñalar a su madre durante un brote psicótico en Lugo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La jueza de la plaza número 2 Instrucción del Tribunal de Instancia de Lugo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un delito de homicidio para el hombre acusado de apuñalar a su madre durante un brote psicótico en Lugo en el mes de mayo, según han confirmado fuentes del TSXG.

El hombre permanecía hospitalizado en el Hospital Universitario Lucus Augusti desde el mes de mayo. Cabe recordar que la mujer falleció en el HULA después de resultar gravemente herida al ser apuñalada, presuntamente, por su hijo durante un brote psicótico cuando ambos se encontraban solos en casa.

La mujer fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos, adonde llegó con vida pero en estado grave tras los hechos, que tuvieron lugar en una vivienda situada en la Praza de Bretaña, donde el hombre convivía con sus padres. Según las investigaciones, el agresor habría atacado a su madre con un arma blanca en el interior del domicilio y luego habría salido de casa.

Fue el padre del presunto autor quien, al regresar al domicilio y encontrar a su esposa herida, avisó a los servicios de emergencia, que se desplazaron al lugar. La dotación contó con varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local de Lugo.

La mujer fue trasladada de urgencia al HULA en estado crítico, aunque finalmente no pudo superar la gravedad de las lesiones y falleció de madrugada.