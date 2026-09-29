Prisión provisional para el detenido por apuñalar a otro hombre en un bar de A Milagrosa

LUGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido por su presunta implicación en el apuñalamiento de otro cliente en un bar del barrio lucense de A Milagrosa ingresó este martes en prisión provisional, comunicada y sin fianza por orden judicial.

El arrestado, que pasó a disposición de la magistrada del Juzgado de Instancia número 3 de Lugo, en funciones de guardia, está siendo investigado inicialmente por un delito de lesiones agravadas, sin perjuicio de que la calificación pueda modificarse a medida que avance la instrucción.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la una de la madrugada del lunes en un establecimiento de hostelería de la Rúa Río Navia. La víctima, un hombre de unos 38 años, sufrió heridas de arma blanca y logró salir al exterior del local, donde fue localizado por una patrulla de la Policía Local.

Los agentes le prestaron los primeros auxilios hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron inicialmente al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA). Aunque en un primer momento fue evacuado consciente y estabilizado, la gravedad de las lesiones hizo necesario su traslado al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

El herido permanece ingresado en planta y, según la información disponible, evoluciona favorablemente.

Por su parte, el presunto agresor fue localizado en el interior del establecimiento poco después de producirse los hechos y detenido por los agentes. Antes de quedar bajo custodia policial, fue trasladado a un centro sanitario para someterse a un reconocimiento médico.

La víctima y el detenido eran clientes habituales del local, aunque por el momento no ha trascendido qué desencadenó el enfrentamiento. La investigación deberá determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión y la responsabilidad del arrestado.