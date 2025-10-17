Prisión para una de las tres personas detenidas por agredir con unas tijeras a un varón en Ordes (A Coruña)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La magistrada del Tribunal de Instancia de Ordes, plaza 2, en funciones de guardia, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de una de las tres personas detenidas por la agresión a un varón con unas tijeras y, posiblemente, también con un cuchillo.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), las tres personas detenidas han pasado a disposición durante este viernes.

Así, dos de las personas detenidas han quedado en libertad con la prohibición de comunicarse con la víctima. Las tres personas detenidas están investigadas por un delito de lesiones/tentativa de homicidio, a determinar a lo largo de la instrucción.

Los hechos se produjeron sobre las 21.45 hora de este martes en la calle Alfonso, en el municipio coruñés de Ordes y hasta el punto se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y agentes de la Guardia Civil.