La producción industrial baja un 0,5% en marzo en Galicia, frente al aumento de la media

Archivo - Imagen de la cadena de producción de Stellantis Vigo. - STELLANTIS VIGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 0,5% en marzo en Galicia en relación al mismo mes de 2025, en contraste con el aumento del 2,1% de la media, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por sectores, los bienes intermedios presentaron el mayor incremento mensual de la producción, del 3,1%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron el mayor retroceso mensual (-0,5%).

Nueve comunidades autónomas aumentaron el pasado mes de marzo su producción industrial respecto al mismo mes de 2025, especialmente Murcia (+11,7%), Castilla y León (+9,6%), Andalucía (+7,1%) y Madrid (+4,8%).

Por su parte, ocho regiones registraron descensos en la producción, siendo los más pronunciados los de Extremadura (-13,9%), Asturias (-7,1%), Baleares (-5%) y Castilla-La Mancha (-4,9%).

En el conjunto estatal, con el repunte interanual de marzo, la producción industrial vuelve a tasas positivas después de dos meses consecutivos de descensos.

La subida de la producción industrial en marzo fue resultado de los ascensos registrados en la producción de bienes de consumo no duradero (+4,8%), bienes de equipo (-3,2%) y bienes intermedios (+2,3%), en contraste con las caídas de bienes de consumo duradero (-6,4%) y energía (-2%).

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción se dieron en otras industrias extractivas (+12,8%) y fabricación de otro material de transporte (+11,8%), mientras que los mayores descensos interanuales se produjeron en la confección de prendas de vestir (-7,8%) y las artes gráficas (-7,5%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial avanzó un 1,8% interanual en marzo, retomando también los ascensos tras haber caído un 0,9% en febrero.