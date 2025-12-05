La producción industrial cae un 6,4% en octubre en Galicia, el mayor descenso por comunidades

Archivo - Coches en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El índice general de producción industrial bajó un 6,4% en octubre en Galicia en relación al mismo mes de 2024, lo que supone el mayor descenso por comunidades autónomas, según los datos que publica este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto estatal, subió un 1,6%, tasa 2,6 puntos inferior a la de septiembre. Con el avance de octubre, la producción industrial encadena cinco meses de aumentos después de los descensos que registró en abril (-5,7%) y mayo (-1%).

El crecimiento de la producción industrial en octubre fue resultado de los ascensos registrados en todos los sectores, menos en los bienes de equipo, que recortaron su producción un 0,2% interanual. El mayor repunte de la producción se dio en la energía (+3,9%), seguido de los bienes intermedios (+2%), los bienes de consumo duradero (+1,8%) y los bienes de consumo no duradero (+1,3%).

Por ramas de actividad, los mayores ascensos de la producción se dieron en la fabricación de otro material de transporte (+13,4%), coquerías y el refino de petróleo (+9%) y fabricación de material y equipo eléctrico (+8%).

Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en octubre se produjeron en la confección de prendas de vestir (-25,2%) y en la fabricación de vehículos de motor (-8%).

En los diez primeros meses del año, la producción industrial se ha incrementado un 1,1% de media respecto al mismo periodo de 2024, destacando el descenso de la industria del cuero y el calzado (-8,4%) y el avance de la fabricación de otro material de transporte en un 4,9%.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial aumentó un 1,2% interanual el pasado mes de octubre, tasa tres décimas inferior a la de septiembre. Pese ello, la producción industrial acumula ocho meses consecutivos de alzas en la serie corregida.

OCHO COMUNIDADES RECORTAN SU PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

Ocho comunidades autónomas aumentaron en octubre su producción industrial respecto al mismo mes de 2024, especialmente Andalucía (+16,6%), Castilla y León (+7,2%), Extremadura (+6,1%) y Murcia (+4,7%).

Otras ocho regiones registraron descensos en la producción, siendo los más pronunciados los de Galicia (-6,4%), La Rioja (-4,8%), Asturias (-3,8%) y Baleares (-2,5%), mientras que Aragón no experimentó variación.

LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SUBE UN 0,7% MENSUAL

En términos mensuales (octubre sobre septiembre) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 0,7%, su mayor alza mensual desde el pasado mes de junio, cuando avanzó un 0,9%.

Por sectores, la energía presentó el mayor repunte mensual de la producción, del 0,5%, en tanto que los bienes de consumo no duradero registraron la mayor caída respecto a septiembre (-0,3%).