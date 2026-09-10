La producción industrial solo sube un 0,2% en Galicia en julio, segundo peor dato entre comunidades

Archivo - La fábrica de ENCE en Pontevedera durante una jornada de huelga de trabajadores de ENCE Pontevedra, a 30 de enero de 2025, en Pontevedra, Galicia (España). Los trabajadores de ENCE han convocado una huelga ante la "falta de voluntad negociadora" - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió solo un 0,2% en Galicia en julio en comparación con el mismo mes de 2025, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este dato es el segundo peor por comunidades, en un mes de subida generalizadas y con solo Canarias en descenso (-2,5%). El dato gallego está lejos del 2,6% de avance de la media española. Murcia (+9,6%), Cantabria (+7,1%) y Baleares (+5,5%) lideran el repunte.

Es el segundo mes consecutivo con aumento interanual en la comunidad, tras el aumento del 3% en junio, ya que en mayo caía un 2,7%. De tal forma, en la media de lo que va de año, entre enero y julio, la producción industrial se eleva un exiguo 0,1% en Galicia, por debajo de la media del país del 1,3%.

Por destino económico, el mayor incremento en Galicia en julio se produjo en los bienes de equipo (5,5%). En cambio, el descenso más acusado es el de energía (-3,9%).

DATOS ESTATALES

En el conjunto del país, el incremento interanual del 2,6% del Índice General de Producción Industrial (IPI) supone una desaceleración de 1,2 puntos respecto al avance experimentado en junio.

Con el incremento interanual de julio, el menos pronunciado desde mayo (+0,4%), la producción industrial encadena cinco meses consecutivos de ascensos.

La subida de la producción industrial en julio fue resultado de los avances registrados en la energía (+6,3%), la producción de bienes de equipo (+4,5%), la de bienes de consumo no duradero (+1,5%) y la de bienes intermedios (+0,6%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 9,5% interanual.

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 2,3% interanual en julio, tasa 1,2 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también cinco meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada.

En términos mensuales (julio sobre junio) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial aumentó un 0,6%, en contraste con el descenso del 0,7% registrado en junio.

Por sectores, bienes de equipo presentó el mayor incremento mensual de la producción (+1,6%), mientras que los bienes de consumo duradero registraron el mayor descenso mensual (-3,1%).