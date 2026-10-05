El profesorado de la educación concertada irá este martes a huelga ante la "nula voluntad" negociadora de la Xunta

Representantes de CC.OO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG de la enseñanza concertada - CIG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El profesorado de la educación concertada gallega está llamado a participar este martes en una jornada de huelga total convocada por CC.OO, FSIE, UGT, FeUSO, SNEP y CIG ante la "nula voluntad" de la Xunta de establecer un calendario de negociaciones. Asimismo, la jornada estará acompañada de una manifestación que saldrá a las 11.30 horas de la Alameda compostelana y que culminará ante la Consellería de Educación.

Esta nueva convocatoria llega después de la huelga parcial celebrada el 9 de septiembre, primer día de la vuelta a las aulas, cuyo seguimiento fue cifrado en más de un 60% por parte de los sindicatos. "No podemos más y las movilizaciones deben continuar", ha señalado en rueda de prensa la secretaria federal de FSIE Galicia, Yolanda Benito.

En esta línea, Benito ha afeado la "falta de respuesta" de la Consellería tras la jornada de huelga parcial en septiembre y ha instado a los compañeros y compañeras a movilizarse este martes para hacer oír sus reivindicaciones.

Según han detallado en rueda de prensa los representantes de los sindicatos, las reivindicaciones pasan por la convocatoria "inmediata y urgente" de la Mesa Tripartita de la enseñanza concertada, así como la apertura de negociaciones "sobre los numerosos temas que permanecen pendientes".

Otro de los puntos es el desbloqueo de los acuerdos de homologación salarial y desarrollo profesional incluyendo el abono de los complementos de coordinación, tutorías, dinamización lingüística, el complemento de cargo y la paga extraordinaria de antigüedad.

Los sindicatos exigen también la reducción de la carga lectiva, la mejora de los acuerdos de jubilación parcial con contrato de relevo

--incorporando a todo el personal-- y la financiación de un complemento autonómico para el Personal de Administración y Servicios (PAS).

"Lo que queremos trasladar es este modus operandi de la Xunta en el que sistemáticamente privatiza servicios que deberían ser públicos, hace demagogia con estos servicios y habla de gratuidad de servicios pero lo hace a costa de los derechos de los trabajadores... Trabajadores 'low cost' somos en la concertada", ha denunciado la portavoz de CC.OO, Tania Alonso.

Con todo, han recordado que el personal de la concertada representa un tercio de la educación en Galicia, en torno a 7.000 profesionales que atienden al 30% del alumnado gallego de las etapas no universitarias. Por ello, han adelantado que los paros continuarán en los meses de noviembre y diciembre con jornadas de huelga total, al igual que este martes.

SERVICIOS MÍNIMOS

Por su parte, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la orden por la que se determinan los servicios mínimos para la huelga.

La normativa establece la presencia obligatoria de la dirección y de un subalterno por centro escolar, así como la cobertura del 20% del personal docente y del 20% del personal complementario. Para garantizar la seguridad, se establece como obligatoria la apertura de los centros en su horario habitual con la presencia del director o un miembro del equipo directivo, además de un subalterno responsable del control de accesos e instalaciones.

La Xunta ha justificado el porcentaje del 20% de plantilla docente y complementaria en la necesidad de mantener la protección del alumnado en función de su número y de atender al alumnado con necesidades específicas en los centros de educación especial. A este respecto, los sindicatos convocantes han calificado de "abusivos" estos servicios mínimos.

"La huelga va a ser un éxito porque solicitamos datos para poner autobuses y la cosa va a ser masiva, mínimo nueve buses desde Vigo y 17 en toda Galicia. Está echando un pulso la Consellería y si el sector no se moviliza ellos no van a hacer nada", ha advertido José Antonio Míguez de UGT.