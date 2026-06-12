Profesores creen que no habrá reclamaciones en la asignatura de Dibujo Técnico de la PAU tras conocerse las notas

Alumnos durante la PAU 2026 en la Facultad de Ciencias da Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, a 2 de junio de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios profesores gallegos han considerado que no habrá reclamaciones en el examen de Dibujo Técnico, uno de los más polémicos de la PAU 2026 en la que aprobó el 96,25% de los alumnos que realizaron la prueba, tras conocerse las notas.

Así lo han detallado varios docentes consultados por Europa Press, que han indicado que, aunque es temprano para hacer valoraciones porque las notas se conocieron este jueves, consideran que los alumnos, de forma general, están satisfechos ya que la calificación total de la PAU "es buena".

Por su parte, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha felicitado a todos los alumnos que participaron en la prueba.

"Esperemos que la inmensa mayoría pueda optar a la carrera que quiere, porque esto es muy competitivo", ha señalado este viernes en declaraciones a los medios antes de participar en un acto en Santiago.

En cuanto a las polémicas surgidas este año durante la prueba, el conselleiro ha afirmado que hay "un sentir general" en la sociedad, universidades y Gobierno autonómico sobre "mejorar el sistema".

"Creo que tenemos que ponernos a ello, con tranquilidad, siendo todos muy responsables, sensatos y trabajar en positivo para que en el futuro esta situación no se repita", ha indicado.

En este sentido, el conselleiro ha señalado que las administraciones educativas, sean universitarias o no, deben trabajar para que las problemáticas que puedan surgir, "primero, no surja y, si surgen, actuar con transparencia, sensatez, rapidez y que se minimice al máximo su impacto sobre el alumnado".

11.102 ESTUDIANTES APROBARON LA PAU

Este año 11.102 estudiantes superaron la prueba de la PAU, según los datos ofrecidos por Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), de los 11.534 estudiantes que participaron en la fase general.

Así, y a pesar de las incidencias registradas este año en los exámenes, el porcentaje de aprobados ha variado respecto al año pasado (95,58%) y ha superado también al de hace dos (96,02%).

Los aspirantes pueden consultar sus calificaciones a través de la aplicación 'Nerta' y será desde este viernes 12 de junio hasta el 16 de junio cuando los alumnos puedan solicitar la revisión de las pruebas si no están de acuerdo con las calificaciones.