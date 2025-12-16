Los profesores salen a la calle en Vigo para denunciar la "emergencia en la enseñanza pública" y reclamar mejoras

Manifestación de profesores de educación pública en Vigo, en demanda de mejoras como aumento de personal o disminución de ratios, en el marco de la huelga de 48 horas impulsada por CIG y STEG en Galicia. - ADRIAN IRAGO

VIGO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Decenas de profesores han salido a la calle este martes en Vigo, en el marco de la huelga de 48 horas convocada por CIG y STEG, para denunciar la situación de "emergencia en la educación pública" de Galicia, y para reclamar mejoras, gritando consignas como "menos ratios, más profesorado" o "con tanto recortar, la enseñanza va a finar".

En declaraciones a los medios, la secretaria comarcal de CIG-Ensino en Vigo, Tamara Martínez, ha trasladado su satisfacción por la participación de los profesores en la huelga y en las 'marchas fúnebres' reivindicativas que han tenido lugar en diferentes puntos de Galicia.

Según ha subrayado, el acuerdo alcanzado en 2023 con la "minoría sindical" es "superinsuficiente" y, por tanto, "queda todo" por reivindicar. Como asignaturas pendientes, ha remarcado la recuperación de derechos, la falta de atención a la diversidad del alumnado, la recuperación de horarios de profesores en la ESO, o la disminución de ratios.

"Hay etapas educativas que se dejaron sin atender totalmente. En este momento, estamos en una emergencia en la enseñanza pública", ha proclamado, y ha insistido en que, con los profesores que hay, no se consiguen cubrir las necesidades.

Tamara Martínez también ha lamentado que, a día de hoy, la Xunta "está cerrada en banda" y nada indica que se avenga a negociar. En resumen, ha criticado, "hay propaganda, pero no atienden a lo que reclama el profesorado", a pesar de que lleva pidiendo mejoras desde principio de este curso, "en la movilización más importante en la educación pública en los últimos 20 años".

Con respecto a las evaluaciones, que deben llevarse a cabo precisamente estos días, la secretaria comarcal de CIG-Ensino ha explicado que "cada centro tomó sus decisiones", adelantando el envío de boletines o aplazándolo, y que incluso "hubo instrucciones" de Inspección "para poner las notas aunque no se hubieran hecho las sesiones específicas de evaluación".