Prohibición de ir a Carballo para el detenido por pinchar ruedas de 13 coches y saltarse el alejamiento de su expareja

Vehículos con las ruedas pinchadas en Carballo (A Coruña) - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido el pasado lunes, como supuesto autor de un delito de daños y otro de quebrantamiento de medida, y que pinchó las ruedas de 13 coches (entre ellos, el de su expareja), ha quedado libre tras comparecer ante la autoridad judicial, aunque tiene prohibido, como medida cautelar, residir o acudir al municipio de Carballo (A Coruña), donde ocurrieron los hechos.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el pasado sábado, agentes de este Cuerpo acudieron a la Avenida de Finisterre en Carballo, alertados porque varios coches habían aparecido con las ruedas pinchadas. La Policía Local inspeccionó la zona, constató la presencia de 13 coches dañados, y dio aviso a la Guardia Civil, que inició las pesquisas.

El hecho de que solo uno de los vehículos tenía dañados los cuatro neumáticos llamó la atención de los investigadores, mientras que el resto de coches parecía presentar daños aleatorios. Este indicio de "especial ensañamiento" hizo pensar a la Guardia Civil que no se trataba de un simple acto vandálico.

Al identificar a la dueña del coche más perjudicado, comprobaron que era una víctima de violencia de género, que tenía en vigor una orden de alejamiento que afectaba a su expareja.

La Guardia Civil identificó a ese varón como supuesto autor del ataque, que se produjo a menos de 150 metros del domicilio de la mujer, por lo que detuvieron al sospechoso por un delito de daños y por quebrantar la orden de alejamiento.

El hombre, que tiene antecedentes policiales por delitos de violencia de género y quebrantamientos previos, utilizó los daños a una docena de coches para tratar de 'camuflar' su verdadero objetivo, que era el vehículo de su expareja.

PASO A DISPOSICIÓN JUDICIAL

El detenido pasó este martes a disposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Carballo, plaza 1, competente en materia de Violencia sobre la Mujer, que acordó su puesta en libertad, investigado por los delitos de quebrantamiento de condena (en el ámbito de la Violencia sobre la Mujer) y daños.

De oficio se acordó, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), como medida cautelar, la prohibición de residir o acudir a Carballo.