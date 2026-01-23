Prohibida la circulación a camiones en toda la A-52 en Ourense desde este viernes y hasta nuevo aviso

OURENSE, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico ha avisado de que queda prohibida la circulación de camiones desde este viernes y hasta nuevo aviso en toda la A-52 en Ourense (desde Rionegro Puente, Zamora, hasta Ponteareas), N-541 desde Barbantes (OU) a Cerdedo (PO), AP-53 desde Santiago a Dozón y AG53 desde Ourense a Dozón, N-525 completa y N-120 desde Burgos a Ponteareas (afecta también a toda la provincia de Ourense).

Asimismo, la Guardia Civil ha alertado de alerta roja en circulación, que obliga a usar cadenas y circular a menos de 30 kilómetros por hora, en la A-52 --entre los puntos kilométricos (pk) 112 a 155-- y la N-525 --entre pk 115 a 155-- a su paso por los municipios de A Mezquita, A Gudiña, Riós y Vilardevós.

En este sentido, el Instituto Armado ha alertado además de nivel amarillo en la A-52 --entre pk 155 al 205-- en los municipios de Verín, Monterrei, Trasmirás, Xinzo de Limia, Sandiás y Allariz, así como en la N-525 en estos municipios --entre pk 155 al 210.

El nivel amarillo se mantiene también en la OU-536 --del pk 24 al 33, y del 58 al 61-- en los municipios de Xunqueira, Maceda, Montederramo y San Xoán de Río, así como en la OU-533 --del pk 0 al 34-- en A Gudiña, Viana y O Bolo, y en la A-52 pk 250 (Ribadavia), embolsando camiones y articulados.

SITUACIÓN "DENTRO DE LO QUE CABE CONTROLADA"

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha apuntado que la situación de alerta por nieve en la provincia de Ourense está "dentro de lo que cabe controlada" con los recursos disponibles y "toda la disponibilidad de la DGT para prever cualquier tipo de situación".

Así lo ha trasladado en declaraciones a medios, y ha señalado que la provincia continúa en estado de preemergencia con la prohibición de circulación de vehículos de más de 7.500 kilogramos en las carreteras nacionales de Ourense y la A-52.

Asimismo, Santos ha alertado de "algunas complicaciones" en las zonas de A Gudiña y A Mezquita --que se encuentran en nivel rojo en circulación-- lo que implica "una circulación lenta y con cadenas o penumáticos de invierno".

En esta línea, el subdelegado ha señalado que se encuentran activados "todos los recursos" con 22 máquinas quitanieves "trabajando en estos momentos", así como "toneladas de sal y de salmoira para evitar que se formen placas de hielo". Así, ha señalado que está nevando en "zonas de montaña" y "de interior de Ourense".

"Pensamos que la situación está dentro de lo que cabe, porque es un temporal de nieve, controlada por los recursos que tenemos y toda la disponibilidad de la DGT para prever cualquier tipo de situación", ha añadido.

En este sentido, Santos ha aprovechado para recomendar "no coger el coche si no es estrictamente necesario", así como "llevar el depósito de combustible lleno" y "mantenerse siempre previamente informado".