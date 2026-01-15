Propietarios de Fragas do Eume acusan de "abuso" a la Xunta y exigen compensaciones "justas" por la compra de parcelas

Archivo - Concentración de propietarios de las Fragas do Eume, en junio de 2025. - EUROPA PRESS - Archivo

Decenas de propietarios de terrenos integrados en el Parque Natural de las Fragas do Eume se han concentrado este jueves ante el edificio administrativo de la Xunta de Galicia en Ferrol para criticar una gestión "impositiva y abusiva" por parte de la Administración autonómica en relación a la compra de terrenos en este espacio protegido.

La protesta, convocada por la Unión de la Propiedad para la Defensa de las Fragas do Eume y la Asociación Parque Natural Fragas do Eume: Naturaleza y Desarrollo, ha censurado la política de adquisición de terrenos de la Consellería de Medio Ambiente, cuya titular, Ángeles Vázquez, ha defendido este jueves que el precio de compra ofrecido está "tasado" y "muy por encima" del mercado.

Según la presidenta del segundo de los colectivos convocantes, Ángeles Pita, la Xunta está adquiriendo parcelas a precios "ridículos", entre los 0,35 y 0,40 euros por metro cuadrado, de modo que se "aprovecha" del "desconocimiento" de algunos propietarios.

"La Xunta solo valora el suelo; no está valorando la conservación ni el valor ecosistémico de las fragas", ha criticado durante la concentración en la plaza de España, a la que han acudido representantes del PSdeG, que han calificado las reclamaciones como "justas".

"Las fragas existen porque los propietarios las hemos mantenido durante siglos; y ahora nos encontramos con una actitud de desprecio por parte de la Administración", ha reivindicado Pita.

VÍA DE DIÁLOGO "REAL"

La representante de los propietarios ha calificado la situación de "escandalosa" y ha denunciado que la Consellería "incumple" los mandatos de la Red Natura --figura de protección europea que ampara este espacio--, que obligan a la participación y concertación con los afectados directos

"No se nos recibe. Consideran que convocarnos para contarnos lo que van a hacer es participación, pero eso no es concertación, es imposición", ha aseverado Pita, que ha comparado la relación actual con la de "amos y siervos".

Las asociaciones defienden que existen modelos de gestión en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra o Asturias, donde se aplican fórmulas que permiten a los propietarios mantener sus tierras sin perder su rendimiento económico.

"Si alguien no quiere vender, pero no puede sacar provecho a su territorio por las limitaciones legales, se deben arbitrar compensaciones justas", ha reclamado la presidenta. En este sentido, ha subrayado que los propietarios son "los que ponen el verdadero valor" al parque y que no se van a dar por vencidos en la lucha por sus derechos.

Finalmente, los convocantes han apelado directamente a los políticos locales y representantes de la comarca para que actúen como "valedores" de sus intereses ante el Gobierno gallego. También han instado a la conselleira de Medio Ambiente a abrir una vía de diálogo "real" que ponga fin a 30 años de espera por una solución "digna" para los dueños legítimos de las tierras.

LA XUNTA PIDE CONOCER "PROBLEMAS CONCRETOS"

Por otra parte, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha defendido este jueves, preguntada por Europa Press, que la Xunta les dio la opción de que la Administración comprase sus parcelas "por un precio muy por encima de lo que es el mercado en sí" y ha recordado que "ya son muchos las hectáreas adquiridas" a propietarios para "convertir el bosque actual en uno de frondosas".

"Yo lo que no puedo es hacer imposibles", ha añadido a renglón seguido. En esta línea, ha asegurado que ella misma ha hablado en anteriores ocasiones con la asociación de propietarios --y también la Dirección Xeral "de forma reiterada"--.

Además, ha apreciado que no hay "problemas concretos encima de la mesa", pese a que que la Xunta pidió conocerlos, según ha asegurado. "Damos facilidades y estamos a su entera disposición, pero hay cosas en las que no puedo entrar", ha matizado.

EL PSDEG VE "JUSTAS" LAS REIVINDICACIONES

Asimismo, representantes del PSdeG --el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y el diputado Aitor Bouza-- han participado en la protesta para apoyar las demandas trasladadas por propietarios, que ambos han calificado como "justas". "Las hacemos nuestras como partido", ha añadido el primero en declaraciones a los medios.

El regidor eumés pidió que la Xunta llegase a un acuerdo con los propietarios para pagar un "precio justo" por las parcelas o, en su caso, "establecer un sistema de compensación". También defendió reivindicaciones propias de los ayuntamientos afectados, como la habilitación de un aparcamiento disuasorio que impida que los vehículos entren en el Parque Natural.