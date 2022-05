Propietarios de viviendas turísticas de Santiago aseguran que no necesitan licencia municipal para mantener la actividad

El Ayuntamiento insiste en que sí requieren título habilitante y que ordenará el cierre de todas las que no cumplan con la ley

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) ha insistido en que estos espacios no necesitan licencia municipal del Ayuntamiento de Santiago para mantener su actividad mientras que el Consistorio subraya que esa actividad sí requiere de título urbanístico municipal habilitante y avisa de que continuará con los expedientes y ordenará los cierres de todas las viviendas que "operan ilegalmente".

En una rueda de presa ofrecida este miércoles junto al abogado Lisardo Núñez Pardo de Vera, la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, ha asegurado que en la capital gallega desde hace unos tres años los propietarios de viviendas de uso turístico reciben cartas en las que el Ayuntamiento informa de que tiene conocimiento de la existencia de una vivienda turística registrada en la Axencia Galega de Turismo y recuerda que "deben solicitar permiso" al Consistorio.

A estas cartas, según ha indicado, los asociados le contestan explicado que "efectivamente" tienen "una vivienda que está registrada" y piden que el Consistorio detalle "en qué parte de la normativa dice que hay que pedir permiso al Ayuntamiento". Al respecto, la Dulcinea Aguín señala que, pasados tres años, no se ha recibido "ninguna carta de respuesta a las alegaciones".

"Ningún asociado de Aviturga ha recibido una carta diciendo que tiene que cesar la actividad porque no tiene la autorización municipal y, por lo tanto, nosotros vamos a seguir en nuestra línea, atendiendo a nuestros turísticas", ha sostenido.

Con todo, conforme han señalado fuentes municipales a Europa Press, el Consistorio considera que esas actividades sí requieren de título urbanístico municipal habilitante y asegura que todos deben cumplir la ley. "Nosotros, la Xunta, los propietarios y las asociaciones de propietarios de viviendas turísticas", apunta.

Asimismo, señala que seguirá con los expedientes, que ordenará los cierres de todas las viviendas que operan ilegalmente y que sancionará a quien no cumpla con la ley. Además, solicitará a la Xunta que elimine estas viviendas del registro.

Este cruce de posturas se produce después de que en los últimos días trascendiese una sentencia en la que, conforme asegura el Ayuntamiento, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indica "de una forma clara que el alquiler de viviendas turísticas es una actividad económica de uso terciario, por lo que necesita autorización municipal a través de ese título habilitante".

Con todo, la asociación precisa que se trata de un caso particular que no afecta al conjunto de los propietarios, sino a las personas que intervienen en el proceso. "Cuando salió la sentencia hubo cierta euforia y difusión de que se iban a cerrar viviendas de uso turístico y, ya hoy se viene diciendo que no es así, que hay que ver caso por caso, que son expedientes individuales", explica el abogado de la entidad.

Además, deja claro que las viviendas asociadas a Aviturga cumplen los requisitos y están "completamente fiscalizadas". Además, hace un llamamiento al resto de propietarios que destinan sus inmuebles a alojamientos inferiores a 3 días a que se registren en la Xunta para hacer del sector un "emblema" del turismo de Galicia.

En este contexto, la presidenta de Aviturga lamenta que el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, y la concejala de Urbanismo, Mercedes Rosón, mantengan una "cruzada" contra las viviendas de uso turístico.

"Tampoco nos podemos sentir culpables de que no haya viviendas que se destinen al uso habitual", sostiene Dulcinea Aguín, que recuerda que en la ciudad existen "9.500 viviendas vacías" y que Bugallo gobernó la ciudad casi 16 años. "No tiene claro el modelo de ciudad que quiere ni qué política de vivienda quiere implantar", asegura.

Según los datos ofrecidos en la rueda de prensa, Aviturga cuenta en la capital gallega con unas 2.000 plazas en unas 500 viviendas de uso turístico.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela ha cifrado en unas 900 las viviendas turísticas que no cuentan con título habilitante municipal.