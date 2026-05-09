Una protesta en Lugo carga contra la "primera medida" de la alcaldesa de retirar una bandera de Palestina de un balcón

Varias personas participan en una concentración a favor de Palestina, frente a O Vello Cárcere, a 9 de mayo de 2026, en Lugo, Galicia (España).- Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han movilizado este sábado para protestar contra la decisión de su nueva alcaldesa, Elena Candia, de retirar una bandera de Palestina del balcón del centro cultural O Vello Cárcere. Este gesto se produjo en la misma tarde del jueves, cuando se consumó la moción de censura que la ha hecho regidora.

La convocatoria, promovida por Lugo por Palestina, ha reunido a los manifestantes frente a las puertas de este edificio público, donde han coreado consignas contra el nuevo gobierno. Allí, han colgado una bandera junto a la puerta de forma simbólica y han pegado carteles en sus ventanas con mensajes críticos con Candia.

"Es el hecho de que sea la primera medida lo que lo hace más grave", explica a Europa Press uno de los organizadores, Simón García, quien ha sido encargado de leer el manifiesto. El también miembro de la Coordinadora da Mocidade Socialista critica el "descaro" e "insensibilidad" que, a su entender, ha mostrado Candia.

A la concentración también ha acudido el exteniente de alcalde, Rubén Arroxo (BNG), quien alertó de lo sucedido a través de sus redes sociales. Precisamente, fue él mismo, en enero de 2024, quien colocó esta bandera cuando ejercía como alcalde en funciones, entre la renuncia de la socialista Lara Méndez y la toma de posesión de Paula Alvarellos.

Arroxo lo hizo amparado en un acuerdo tomado en pleno en el que el PP se abstuvo. Según las explicaciones que recibió entonces Lugo por Palestina --quien propuso la colocación--, no pudo ser colocada en el propio edificio del Ayuntamiento debido a la Ley de Banderas, explica García.

"O POR LAS BUENAS O POR LAS MALAS"

Ahora, esta plataforma ciudadana está en proceso de elaborar una crítica formal contra el Ayuntamiento por los últimos hechos. "Vamos a hacer lo posible porque la bandera vuelva: o por las buenas o las malas", ha advertido.

El manifiesto considera que la retirada resulta "especialmente reprobable" estos días en los que "está en peligro" la vida de Saif Abukheshek y Thiago Ávila, los integrantes de la Flotilla rumbo a Gaza "mantenidos ilegalmente en prisión" por Israel. Precisamente, esta mañana, el Gobierno de España ha informado de que el primero (de origen hispano-palestino) será liberado "en las próximas horas".