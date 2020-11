El proyecto 'Galicia, the celtic' permitirá a los participantes recorrer parajes y yacimientos legendarios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Galicia, the celtic', que comercializa en exclusiva Viajes InterRías, permitirá a los participantes recorrer parajes y yacimientos legendarios en Galicia durante cinco días y seis noches.

Se trata de un proyecto ideado en paralelo al proyecto audiovisual 'Galicia, the celtic motherland', presentado hace dos meses públicamente en Sanxenxo por un equipo de trabajo dirigido por Marcos Redondo.

Pese a la difícil situación que atraviesa el sector turístico en este momento, el turoperador gallego ha decidido iniciar la apuesta por este proyecto en plena pandemia, dado que se trata de un producto para grupos muy reducidos, una cuestión que la firma considera "idónea para compatibilizarla con las medidas de control derivadas del coronavirus".

Durante cinco días y seis noches, los participantes recorrerán algunos de los parajes y yacimientos más ancestrales y emblemáticos de la Galicia legendaria, como el Monte Pindo, Castro Baroña, Monte do Facho, Dolmen de Axeitos, Torres do Oeste, Fervenza do Toxa, Ruta da Pedra e da Auga o Monte do Castro de Ribadumia, además de realizar visitas a la Fundación Manolo Paz o al Monasterio da Armenteira.

El recorrido estará especialmente ambientado para conocer e introducirse en la Galicia celta o en la cultura castreña, e incluirá actividades como la navegación en Drakkar, meditación, representación de ofrendas votivas y bautizo celta, entre otras. Todo el programa gira alrededor de la Galicia más verde y pretende lograr "un vínculo íntimo entre los viajeros y la naturaleza".

El alojamiento durante cuatro de las seis noches será en el Gran Talaso Hotel Sanxenxo, en el que se celebrarán cenas tradicionales en la Taberna y en el que los turistas podrán disfrutar de sus termas, baños de vapor, aromaterapia y spa. La gastronomía será, asimismo, un elemento fundamental en todo el itinerario.

Esta apuesta de Viajes InterRías pretende contribuir a acelerar la reactivación de un sector especialmente castigado por la crisis sanitaria, después de que en junio retomó su operativa, aunque "en proporciones muy bajas".

Además, trabaja desde hace meses en el diseño y puesta en marcha de alternativas de viajes "de alta calidad y totalmente compatibles con la situación actual".