El PSdeG aboga por "mantener restricciones" las semanas "que sea necesario" para evitar un repunte de contagios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Feb. (EUROPA RESS) -

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha abogado por "mantener restricciones" las semanas que "sea necesario" para evitar un repunte de los contagios por la covid-19 toda vez que la situación "sigue siendo muy preocupante" en los hospitales.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes en el Parlamento de Galicia, el socialista ha apelado a mantener la "preocupación y los requisitos de prudencia" en un contexto en el que parece que se empieza a observar una "fase de meseta" en la profundidad de la ola y el ritmo de los contagios.

Con todo, ha asegurado que el número de personas contagiadas es "altísimo" y la ocupación en las unidades de críticos está "en niveles máximos", una situación ante la que pide "prudencia". "Tenemos que ser conscientes de que para ganar la batalla al virus no podemos bajar la guardia, tenemos que estar a la altura y mantener el nivel de restricciones a lo largo de las próximas semanas", ha apuntado.

"No estamos en el debate de las normas, pero sí creemos que hay que mantener el nivel de prudencia y restricciones durante las semanas que sean necesarias porque estamos consiguiendo que no se incrementen los contagios y evitar el confinamiento", ha manifestado.

Gonzalo Caballero, que ha sostenido que estas normas son "necesarias" porque "la estrategia" de Feijóo "de salvar la Navidad fracasó", ha destacado que su formación "está dispuesta a seguir apoyando las normas que dicte el comité clínico" si estas "implican restricciones para unas cuantas semanas" y ello "evita el confinamiento".

El secretario xeral del PSdeG, que ha hecho hincapié en la presión hospitalaria y la saturación del personal sanitario, ha considerado que se avanza en la "buena dirección" por lo que pide "no bajar la guardia" para no tener que recurrir a un "confinamiento absoluto". "Nosotros no lo planteamos y acertamos", ha indicado.

RESIDENCIAS Y AYUDA EN EL HOGAR

En su intervención, asimismo, ha vuelto a pedir que se fortalezca todo el sistema de servicios sociales, tanto a la hora de proteger a los mayores en las residencias como a través del servicio de ayuda en el hogar (SAF).

"La Xunta tiene que ser consciente de que para ayudar a los mayores que no están en las residencias hay que apostar por estos servicios, es un requisito fundamental para tantos mayores que no están en residencias y que necesitan ayuda", ha asegurado.

Gonzalo Caballero, ha pedido al Gobierno gallego que habilite presupuestos para sufragar el SAF y ha criticado que mantuviese la estrategia de "aumentar el número de horas" pero sin financiación. "Propusimos en el Parlamento que se financiase el SAF por parte de la Xunta, que es quien tiene la competencia y que se eliminase el copago", ha manifestado.

Por último, ha criticado que la conselleira de Política Social, Fabiola García, asegure que "las residencias fueron lo más seguro" cuando "la realidad es que el mayor número de fallecidos" en Galicia se produjeron en estos espacios, hecho ante el que ha apuntado al SAF como "alternativa".

"Y lo más grave, que se niegue a pedir explicaciones a la delegada de DomusVi, que esa señora esté vacunada cuando siguen falleciendo tantas personas en Galicia es una falta de ética, de estética y de respeto a los gallegos", ha sostenido.