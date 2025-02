El PSdeG acusa al PP de Lugo de "falsificar" las respuestas del Gobierno sobre Altri: "Son una máquina de mentiras"

LUGO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSdeG por la provincia de Lugo, César Mogo, ha acusado al Partido de Lugo de "falsificar" las respuestas del Gobierno sobre Altri y ha considerado que la formación capitaneada por Elena Candia se ha convertido en una "máquina de mentiras".

Así lo ha señalado después de que este jueves los populares lucenses ofreciesen una rueda de prensa en la que aseguraron que el Gobierno central "desautoriza" al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en relación al proyecto de Altri al asegurar que "favorecerá la atracción de nuevos proyectos industriales" que sean compatibles con la normativa.

En declaraciones difundidas a los medios --que acompaña de sendas respuestas remitidas por el Ejecutivo central a los senadores populares en septiembre de 2024--, César Mogo subraya que el Gobierno "no les dice si va a haber una inversión de Altri o no". "Se limita a recordar los requisitos. No dice más", señala.

De este modo, César Mogo ha acusado a los senadores del PP por la provincia de "mentir" tanto a respecto de las palabras del Gobierno como del secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que, conforme apunta, "no anunció ninguna decisión", sino que "se limitó a decir que pedir 250 millones para una inversión de 1.000 millones, mucho le parecía" por lo que "eso no podía ir a buen destino".

"Por tato, ni el Gobierno dijo lo que mienten los senadores del PP, ni el secretario xeral dijo lo que mienten los senadores del PP, concretamente en esta ocasión el señor Barreiro", ha afirmado.

César Mogo ha considerado que "muy mal se debe de ver" el PP "cuando necesita recurrir a mentiras fácilmente desmontables para justificar una inversión estrella" que, según ha señalado, la formación popular anunció "con fines electorales".

Mogo insiste en que el Gobierno señala que "simplemente se están examinando los requisitos de Altri" y que tampoco hay "mayor pronunciamiento" por parte del Partido Socialista que considerar que se trata de una "petición de fondos desproporcionada".