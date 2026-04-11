El PSdeG acusa a Rueda de utilizar el DEA para "decirle no a la gente y sí a los de siempre": "Lo único que sabe hacer"

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, interviene el el Debate sobre el Estado de la Autonomía - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG y secretaria de Organización, Lara Méndez, ha acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de utilizar el Debate sobre el Estado de la Autonomía para "decirle no a la gente" y "sí a los de siempre". "Lo único que sabe hacer", ha afirmado.

Así lo ha denunciado en un comunicado, en el que denuncia que el PP tumbó ayer con su "rodillo parlamentario" 38 de las 40 resoluciones presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el debate de política general celebrado en el Pazo do Hórreo.

"Un total 40 propuestas concretas para mejorar la vida de los gallegos y gallegas: el PP las escuchó, las ignoró y fundió 38 de un plumazo, sin ceder un milímetro ni incorporar una sola enmienda", ha manifestado.

"No fue un debate: fue un conteo. Propuesta presentada, propuesta enterrada. 38 veces", ha censurado Lara Méndez, que ha dicho que "le dijeron no a las familias que no encuentran vivienda de alquiler a un precio digno, rechazando crear un banco público con 10.000 viviendas a precios asequibles".

"No a los pacientes que esperan meses para una cirugía o una prueba diagnóstica, negándoles un plan ágil de reducción de listas de espera y más recursos para la Atención Primaria. No a los profesionales sanitarios que llevan meses pidiendo sentarse a negociar con la Consellería", ha señalado.

"No a las mariscadoras, que reclaman cuando la actividad se paraliza y no entran ingresos. No a las mujeres, votando en contra de blindar constitucionalmente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. No a Vigo, rechazando comprometer un tercio del coste de las obras que exige la FIFA para que la ciudad sea sede del Mundial de futbol 2030", ha censurado.

La socialista ha criticado que también votasen en contra de hacer público el memorando secreto firmado entre la Xunta y la empresa Altri, de convertir el Pazo de Meirás en un centro de memoria democrática y de recuperar la inversión en I+D+i que, según ha dicho, la propia Xunta "recortó" en sus presupuestos.

Los socialistas señalan que la única resolución aprobada fue la que garantiza profesorado de apoyo, especialistas en Pedagogía Terapéutica y personal cuidador en todos los centros educativos.

"Lo que revela este DEA no es solo lo que votaron en contra: es lo que ellos mismos propusieron. El 68% de las resoluciones del PP iban dirigidas a Madrid", ha dicho para criticar que en un debate sobre el estado de Galicia, el partido que gobierna dedicó el esfuerzo a pedirle cosas al Ejecutivo central.

Para los socialistas, "eso no es gobernar", es una "confesión política de que no piensan hacerlo". "Y cuando se comprometen aquí, tampoco cumplen", ha dicho para censurar que, después de transaccionar una propuesta sobre cultura "delante de toda la Cámara, ya la estén incumpliendo". "No les dio ni para respectar un acuerdo firmado el día anterior", ha afirmado Lara Méndez.

RECHAZA EL PLAN DE CONTROL DE LAS BAJAS DE LA XUNTA

La viceportavoz parlamentaria de los socialistas ha sostenido que "mientras el PSdeG pedía soluciones para los pacientes y las familias", Rueda "dedicó su discurso estrella del DEA a culpar a los trabajadores que están de baja por prescripción médica y a los médicos que las prescriben".

Méndez ha argumentado que ese fue el proyecto político que el PP llevó al debate más importante del año: no dar respuestas, sino apuntar con el dedo a los asalariados y a los profesionales sanitarios". "No hace falta preguntarse mucho para quién gobiernan", ha considerado.

La diputada socialista ha argumentado que "ya se nota" que Rueda "lleva años sin convencer a nadie" en un contexto en el que el PP llegó al debate de política general "sin propuesta seria para Galicia y marchó igual".

"Para qué molestarse, si con la mayoría absoluta es suficiente para que nada de lo que diga la oposición importe", ha dicho para afirmar que el Parlamento gallego hace tiempo que para él es más un "trámite" que un lugar donde rendir cuentas.