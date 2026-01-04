PSdeG acusa a Xunta de "dejar tirados" a 120.000 enfermos de Covid persistente e insta a crear consultas especializadas

Archivo - La diputada socialista Elena Espinosa - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sanidade del Grupo Socialista, Elena Espinosa, ha acusado a la Xunta de "dejar tirados" a cerca de 120.000 enfermos de Covid persistente tras cerrar la última unidad Covid de Ourense y la insta a crear consultas de enfermería especializadas.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Espinosa ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamarle a la Xunta que constituya consultas de enfermería de Covid persistente en todas las áreas sanitarias.

En este sentido, la socialista ha reclamado al Gobierno gallego que "escuchen a los afectados y actúen con responsabilidad" para garantizarles la "atención digna, coordinada y continua que necesitan".

Espinosa ha explicado que en Galicia hubo registrados 762.301 casos de Covid, de los que entre el 10 y el 20 por ciento derivaron en Covid persistente y que según los expertos y asociaciones de pacientes podría suponer en torno a 120.000 pacientes en la Comunidad.

A renglón seguido, ha indicado que las personas afectadas necesitan de una atención multidisciplinar que antes recibían en las unidades específicas en las siete áreas sanitarias de Galicia, pero "fueron dejadas de lado" por la Xunta a medida que "su interés decaía".

En esta línea, ha alertado del "vacío asistencial" al que el Gobierno gallego "condena a cientos de pacientes", al "negarles recursos específicos y obligarles a un largo peregrinaje" por distintos especialistas.

Por todo ello, Espinosa ha demandado al Servizo Galego de Saúde (Sergas) que "garantice a estos pacientes la misma atención que tienen otras enfermedades crónicas" y ha apuntado que el desmantelamiento de las unidades "supondrá costes sociales, económicos y humanos mucho mayores el día de mañana".