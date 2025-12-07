El PSdeG advierte de que Galicia "lidera el retroceso industrial" y apunta al "potencial" existente en energías limpias

La diputada socialista Patricia Iglesias. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria del PSdeG en el Parlamento, Patricia Iglesias, ha advertido de que Galicia "lidera el retroceso industrial" al cerrar octubre con una caída de la producción mientras crece para el conjunto de España, según extrae de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados esta semana.

Para Iglesias, se trata de la "consecuencia" de una década de "improvisación, propaganda y ausencia de política industrial" por parte de la Xunta. En contraposición, apunta al "potencial" de Galicia en las energías limpias, que permitiría "alimentar" la industria sostenible.

"La Xunta no tiene una estrategia industrial. Lo único que presenta como proyecto es Altri, y ya sabemos que se trata de un fiasco: un macroproyecto maldiseñado, sin retorno industrial real e incapaz de diversificar ni modernizar nuestro tejido productivo", ha criticado Iglesias en un audio remitido a los medios este domingo.

De este modo, considera que esta "no puede ser" la "única" idea o apuesta de un Gobierno que "presume de industrial". Iglesias ve una "oportunidad real" en las energías limpias para reindustrializar y diversificar la economía gallega: "Nuestro potencial renovable es evidente y podría atraer industria verde y empleo cualificado".

En este sentido, ha afeado a la Xunta tener "bloqueada" esa oportunidad debido a, en su modo de ver, su "incompetencia" al no tramitar "bien" los proyectos, no contar con evaluaciones "solventes" y "acumular errores". "Galicia pierde tiempo e inversiones porque el Gobierno de Rueda no garantiza seguirdad jurídica ni planificación ambiental y provoca que iniciativas estratégicas terminen suspendidas", ha añadido.