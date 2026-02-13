El PSdeG advierte al PP que "no está legitimado para hablar de la AP-9" y esgrime: "Titularidad no es gratuidad"

Rueda de prensa de Aitor Bouza y Patricia Otero. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La diputada en el Congreso Patricia Otero ha advertido este viernes que el PP "no está legitimado para hablar de la AP-9" cuando fueron los populares en el 2000, con José María Aznar al frente del Gobierno central, los que "prorrogaron la concesión hasta el año 2048" y, "tres años después privatizaron Audasa", actual empresa concesionaria.

Así lo ha manifestado tras ser preguntada por el hecho de que los populares vayan a utilizar su mayoría en el Senado para impulsar una iniciativa en la que reclaman la transferencia de su titularidad y que "no incluye ninguna bonificación" a los usuarios, además de "obviar que ya hay una ley en tramitación en el Congreso".

"Titularidad no es gratuidad", ha remarcado la parlamentaria, quien ha afeado que presenten una iniciativa en la que "no se quiere hablar de mejorar las bonificaciones de los peajes que puso en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, que las rebajó hasta un 75 por ciento".

SIN AVANZAR EL SENTIDO DEL VOTO

"Lo que pretende el PP, que está convirtiendo el Senado en su cortijo, es hurtar el debate en el Congreso", ha afeado la socialista, quien, en todo caso, ha evitado adelantar el sentido del voto de los socialistas en esta iniciativa.

Como argumento, ha indicado que hay un trámite para presentar enmiendas y para poder negociar un texto alternativo con los otros grupos.

FERROCARRIL

Por otra parte, sobre las críticas de Xunta y PP por la situación del ferrocarril, ha insistido en la coyuntura que provocan los temporales encandenados de las últimas semanas y ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tener "un poco más de 'sentidiño', como él dice" en sus declaraciones públicas.

"Para los socialistas la seguridad es lo primero", ha enfatizado, y ha advertido que "lo que no se puede hacer desde las administraciones es meter miedo, incertidumbre y alarma social" a los ciudadanos.

Además, ha reivindicado la "inversión histórica" del Gobierno que dirige Pedro Sánchez en el ferrocarril, con el foco en la provincia de Lugo.