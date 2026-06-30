El PSdeG asegura afrontar con "ilusión" sus primarias para las municipales, abiertas a "cualquier militante"

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, en rueda de prensa en el Parlamento. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha subrayado este martes que las primarias para elegir a los candidatos para las elecciones municipales están abiertas a "cualquier militante", un trámite que la formación ya encara para las localidades de más de 20.000 habitantes.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Xunta de Portavoces, la secretaria de Organización de los socialistas gallegos y viceportavoz parlamentaria, Lara Méndez, ha destacado que su formación afronta este proceso interno "con ilusión" dada su condición de "partido municipalista".

La número dos de los socialistas gallegos ha recordado que la elección de candidatos ya se inició el pasado sábado, jornada en la que el Comité Federal aprobó el calendario.

Los militantes que quieran dar el paso podrán presentar sus precandidaturas antes del 3 de julio a las 12,00 horas, mientras que entre el 4 y el 11 de julio tendrá lugar la recogida de avales. A partir de ahí, del 12 al 18 de junio se iniciará la campaña de información y el domingo 19 de julio se procederá a la votación en el caso de que se presente más de un candidato o candidata.

En su intervención, Lara Méndez ha incidido que la "puerta está abierta" para cualquier militante que quiera dar el paso y asumir la "gran responsabilidad" de liderar su administración local y comprometerse las 24 horas del día los siete días de la semana en atender a sus vecinos.

El proceso, de este modo, está abierto no solo para las grandes ciudades, sino para todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitante. Un asunto que el PSdeG también abordó en la reunión de su Ejecutiva celebrada en la tarde del lunes.

De este modo, los socialistas gallegos llegarán al Comité Nacional que celebrarán el próximo sábado, día 4 de julio, en Santiago de Compostela, con los aspirantes a ser alcaldables ya postulados.

POSIBLES CABEZAS DE CARTEL

En cuanto a los cabezas de cartel en Galicia, en Vigo se prevé que el actual regidor Abel Caballero vuelva a competir por un sexto mandato, mientras que en A Coruña se da por hecho que Inés Rey dará la batalla por mantenerse en la alcaldía.

Todo ello en un contexto en el que el reglamento interno del Partido Socialista contempla que sea decisión de los alcaldes optar a la reelección, de forma que solo se celebren primarias en los casos en los que así lo exija más de la mitad de la agrupación local.

En Lugo, el propio Besteiro se mostró convencido que el exalcalde Miguel Fernández volvería a la Alcaldía en 2027 tras la moción de censura impulsada por la popular Elena Candia; mientras que se prevé que Iván Puentes vuelva a aspirar a ser el candidato en Pontevedra, al igual que Natalia González en Ourense.

Los tres tendrían que someterse a primarias si hubiese alguna otra candidatura, un proceso interno que podrá haber en Ferrol, donde la exconcejala Eva Martínez Montero avanzó su intención de competir con el actual portavoz local, Ángel Mato, para ser el alcaldable socialista.

SANTIAGO DE COMPOSTELA, PRINCIPAL INCÓGNITA

Sin embargo, en Santiago de Compostela ningún militante ha dado por el momento un paso adelante para encabezar la candidatura socialista, algo para lo que el plazo estará se abrirá el día 2 de julio y hasta las 12,00 horas del día 3.

Así las cosas, la agrupación local encargó una encuesta en la que se interesa por la opinión de los vecinos sobre hasta cinco militantes: el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la diputada autonómica Patricia Iglesias; el secretario xeral de la agrupación local, Aitor Bouza; el exministro de Sanidad, José Miñones; y la vicesecretaria local, Marta Álvarez Santullano.

El propio Aitor Bouza trasladó en rueda de prensa que, independientemente de lo que señalase esta encuesta, sería la militancia la que decida.

MONFORTE, BARBADÁS Y O CARBALLIÑO, MÁS ADELANTE

Otros puntos en los que está por ver qué decisiones toma el partido son los ayuntamientos de Monforte, Barbadás y O Carballiño, en los que los socialistas ya no ostentan la alcaldía por diferentes motivos. Con todo, en estas localidades el PSOE tendrá más tiempo para elegir a sus alcaldables, toda vez que por el momento se ha abierto el proceso para los municipios de más de 20.000 habitantes.

En el caso de Monforte, el actual alcalde, José Tomé, dejó la presidencia de la Diputación de Lugo y las siglas socialistas tras ser denunciado por presunto acoso sexual a través del canal interno habilitado para ello por el PSOE. Una denuncia que posteriormente acabaría también en los juzgados.

Tomé sigue gobernando Monforte como no adscrito pero con el apoyo del resto de concejales del Partido Socialista.

En medio de la crisis por el caso Tomé también fue apartado del PSOE el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, tras recibir el partido una denuncia interna a través de la que una de las concejalas socialistas del Consistorio lo denunciaba por supuesto acoso laboral en represalia por haber denunciado por acoso sexual a otro edil, ya fuera de la corporación.

Por último, en O Carballiño, el PSOE expulsó al regidor socialista Francisco Fumega por llegar a un pacto del gobierno con el PP pese no estar autorizado.

PSOE PROVINCIAL DE OURENSE

Precisamente, sobre este proceso interno se ha pronunciado también este martes el secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense, Álvaro Vila Araújo, quien ha destacado que "las primarias son una de las mayores fortalezas de la organización" porque permiten que sea la militancia quien decida, de forma directa y democrática, la persona que encabezará el proyecto socialista para la ciudad de Ourense.

"Es un proceso que refuerza la participación, la transparencia y la legitimidad de nuestras candidaturas", ha señalado en un comunicado e el que llama a la participación de la militancia durante todo el proceso.