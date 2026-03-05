El PSdeG centra en la lucha contra bulos antifeministas su campaña por el 8M: "La desinformación también es violencia"

La portavoz de Igualdade del PSdeG en el Parlamento, Paloma Castro; la secretaria de Organización, Lara Méndez; y la responsable de Igualdade de la Ejecutiva del PSdeG, Natalia González, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha presentado este jueves su campaña con motivo de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que este año pone el foco en un fenómeno que "crece con fuerza en el espacio digital" como es la "desinformación, los bulos y los discursos antifeministas que circulan en las redes sociales" y "buscan desacreditar el feminismo y cuestionar derechos conquistados".

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha explicado que la campaña nace de "la constatación de que cada vez es más frecuente encontrar en las redes sociales mensajes que ridiculizan el feminismo, difunden información falsa o intentan instalar la idea de que la igualdad ya está conseguida".

"Si una pasa un poco de tiempo en las redes comprueba rápidamente que aparecen comentarios que banalizan la violencia machista, que atacan el feminismo o que cuestionan derechos básicos de las mujeres. No es algo puntual ni inocente: Es una estrategia que busca erosionar avances que costaron décadas conseguir", ha señalado.

Por eso, este año los socialista gallegos han decidido apostar por un formato diferente para su campaña. Así, la campaña utiliza vídeos creados con inteligencia artificial en los que aparecen representantes socialistas reproduciendo frases y comentarios que circulan a diario en las redes sociales.

Según ha explicado Méndez, "no se trata de mensajes inventados ni exagerados, sino de comentarios reales que forman parte del ruido constante que circula en el espacio digital". "El objetivo es mostrar hasta que punto hoy resulta fácil manipular contenidos y hacer pasar por reales discursos que buscan desacreditar la igualdad", ha señalado.

La secretaria de Igualdad de la Ejecutiva del PSdeG, Natalia González, ha advertido de que la desinformación en las redes no es un simple debate en Internet, sino un problema que ya tiene consecuencias "muy reales".

En este sentido, ha recordado que el 99% de las víctimas de contenidos sexuales falsos creados con inteligencia artificial son mujeres, un dato que evidencia hacia quien se dirigen muchas de estas prácticas.

González también ha alertado del impacto que estos discursos están teniendo entre la gente más joven. Así, ha señalado que, según el último Bárometro de Juventud y Género, dos de cada tres jóvenes adolescentes dicen rechazar el feminismo, un dato que, conforme ha señalado, debería hacer reflexionar sobre el efecto que pueden tener los contenidos que circulan en las redes sociales.

"Si una parte de la juventud está creciendo rodeada de mensajes que distorsionan completamente lo que significa la igualdad, tenemos un problema serio como sociedad", ha advertido.

Por su parte, la diputada Paloma Castro ha señalado que frente a esta realidad no es suficiente con señalar el problema, sino que también es necesario actuar con decisión desde las instituciones.

En este sentido, ha recordado que el Parlamento gallego aprobó hace dos años implantar educación afectivo-sexual en las aulas, una propuesta impulsada por el PSdeG, y ha reclamado a la Xunta que cumpla ese compromiso.

La campaña finaliza con un mensaje político por parte de los socialistas gallegos: frente a los discursos que cuestionan la igualdad y frente a la ofensiva antifeminista alentada por la ultraderecha, el feminismo no va a dar ni un paso atrás.

Para finalizar, Lara Méndez ha anunciado que el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la secretaria de Igualdade, Natalia González, participarán el domingo en la manifestación convocada en Vigo con motivo del 8M, mientras que otros cargos y responsables orgánicos e institucionales del partido se repartirán por el territorio para participar en las movilizaciones convocadas en diferentes ciudades y pueblos de Galicia.