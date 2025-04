El PSdeG contrapone las políticas de vivienda de ayuntamientos socialistas con "16 años perdidos" del PP en la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha avanzado que la vivienda será uno de los ejes centrales que llevarán al Debate sobre el Estado de la Autonomía y ha contrapuesto las políticas de vivienda llevadas a cabo por gobiernos socialistas en ayuntamientos gallegos con los "16 años perdidos" en esta materia por parte del PP en la Xunta de Galicia.

En rueda de prensa, Méndez ha destacado que la problemática de la vivienda "afecta a la vida de miles de personas" y, aunque ha recordado que el secretario xeral del PSdeG ya trasladó las propuestas de los socialistas en varias preguntas a Alfonso Rueda "sin obtener respuesta", ahora volverá a ser uno de los temas que aborden en el Debate.

"No venimos a hacer propaganda. No es un acto financiado con el dinero de todos para mayor gloria del PP ni de Rueda como el que vimos la semana pasada. Venimos para hablar de realidad, a dar voz a la gente que lo está pasando mal, la que vive con miedo a perder su casa, las familias que no llegan a fin de mes y, mientras ocurre, la Xunta sigue desaparecida", ha manifestado.

Así, ha denunciado los "16 años perdidos" de esta etapa en la que "los gobiernos del PP han ido desmantelando todo lo que tiene que ver con lo público".

"LA REALIDAD ES CRUDA"

En concreto, sobre vivienda, Lara Méndez ha lamentado que "la realidad es cruda" y ha detallado que en el año 2022 la Xunta "solo ejecutó el 9% de los programas de vivienda". "Después dicen que no hay recursos, pero están ahí y no se usan", ha aseverado, mientras, ha añadido, "aumenta la emergencia habitacional" con "más de 20.000 personas anotadas en el registro único de demandantes de vivienda protegida".

En esta línea, ha reprochado que en 2023 "solo se construyeron 25 viviendas públicas" y en 2022, "tres". "Las consecuencias están a la vista", ha manifestado antes de insistir en que la vivienda "es un derecho".

Frente a esto, ha destacado la "alternativa" de los ayuntamientos socialistas, "que demuestran que hay otra manera de gobernar y de hacer política".

Así, ha mencionado políticas de municipios como Vigo, "que busca movilizar 13.000 viviendas vacías con ayudas a la rehabilitación", o A Coruña, "que promueve más de 1.100 viviendas protegidas y pidió a la Xunta la declaración de zona tensionada", así como la regulación de las viviendas turísticas en Santiago de Compostela puesta en marcha por el anterior gobierno de Xosé Sánchez Bugallo.

PROPUESTAS

Por todo ello, ha avanzado que entre las propuestas que defenderán los socialistas en el Debate que comienza este miércoles figuran la creación de un Banco Público de Alquiler, el refuerzo del Bono Juvenil o el impulso a la rehabilitación de vivienda en zonas rurales.

También ha demandado a la Xunta que ejecute "el 100% de los fondos estatales y europeos" en esta materia. "Que no se vuelva a perder ni un solo euro", ha reivindicado la parlamentaria del PSdeG.