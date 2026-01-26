El PSdeG cree que los ediles socialistas de Monforte tomarán la decisión "mejor" sobre el salario de Tomé como regidor

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha considerado que los ediles socialistas de Monforte (Lugo) tomarán la decisión "que sea mejor" sobre el salario del alcalde, el expresidente de la Diputación José Tomé.

Este lunes, el regidor lleva al pleno un decreto para asignarse una dedicación exclusiva por su labor como regidor tras dimitir como presidente de la Diputación a raíz de la denuncia por supuesto acoso sexual presentada contra él en el canal interno habilitado por el PSOE. Un hecho por el que también solicitó la baja de las filas socialistas, de forma que actualmente ejerce como alcalde no adscrito.

Preguntado al respecto, Julio Torrado ha asegurado no estar en la "cabeza de nadie" y ha señalado que "la autonomía local en las votaciones es bastante evidente".

"Respetamos la autonomía local y tomarán la decisión que sea mejor, no tengo ninguna duda de eso", ha trasladado.