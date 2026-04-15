El PSdeG cree que el Gobierno de la Xunta destapa "un tinte de odio" con su críticas a la regularización de migrantes

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico y portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha considerado que el Gobierno de la Xunta "destaca un tinte ciertamente de odio" con sus críticas y posicionamientos sobre la regularización de migrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado este miércoles al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa ofrecida en el Parlamento de Galicia, un día después el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostrase sus discrepancias sorbe el sistema escogido por el Gobierno para aprobar el decreto de regularización masiva de migrantes, apostando porque "venga gente de forma ordenada" y acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "no escuchar" las alegaciones de las autonomías.

Al respecto, Julio Torrado ha sostenido que cada vez que se trata esta cuestión, la Xunta "tiene problemas, presenta quejas y se siente molesta".

Frente a ello, ha afirmado que el Partido Socialista entiende que "ninguna persona es ilegal nunca" y las personas que están en este país tienen derechos y "hay que reconocerlos".

Asimismo, ha trasladado que España es "perfectamente capaz de generar la posibilidad de dar estos derechos a todas las personas y que, además, contribuyen enormemente a hacer de esta una sociedad mejor", ha afirmado.

"Por tanto, no es que analicemos las cosas desde la perspectiva de qué problemas puede traer, sino de qué beneficios, que son múltiples", ha dicho para sostener que la Xunta debe explicar "qué problemas le ve y porque esos problemas sólo se los ve a las personas que no nacieron aquí".