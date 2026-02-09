PSdeG cree que la nueva Ley de Administración Local "nace muerta" si no garantiza la financiación de los ayuntamientos

Lara Méndez en rueda de prensa. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha considerado este lunes que el anteproyecto de la nueva Ley de Administración Local de Galicia "nace muerta" si "no garantiza los recursos necesarios para que los ayuntamientos puedan prestar los servicios públicos", al tiempo que ha afeado que el anteproyecto no se haya desarrollado "en diálogo" con las entidades locales y los partidos.

En rueda de prensa en Santiago, Méndez ha dicho que esta es una norma "clave para el futuro de las próximas décadas" y que debería servir para "clarificar el mapa financiero, competencial y de responsabilidades" de las administraciones locales, sustituyendo una ley vigente desde 1997.

La socialista ha subrayado que, en la actualidad, los ayuntamientos "sufren un saqueo constante de sus fondos públicos por parte de la Xunta", que "les impone nuevos deberes sin consenso ni financiación estable", así como la existencia de "competencias impropias que llevan años asumiendo con sus propios recursos".

Esta situación, ha dicho Méndez, se produce tras la paralización desde el Gobierno de Núñez Feijóo del desarrollo del Pacto Local alcanzado en 2006 por el gobierno presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño.

Según los datos aportados por la Fegamp, ha dicho Lara Méndez, "los daños de este saqueo ascienden a 700 millones de euros anuales", lo que se traduce en "déficits estructurales en los presupuestos municipales, menor capacidad para financiar políticas propias, aumento de la desigualdad territorial y deterioro de la calidad de los servicios públicos".

En esta línea, Méndez ha dicho que "cada euro que los ayuntamientos destinan al Servizo de Axuda no Fogar", es "un euro que no va para mejoras en calles, parques, iluminación, vivienda, deporte o cultura".

SIN DIÁLOGO

La secretaria de Organización del PSdeG ha dicho que esta es una "ley estructural que va a marcar el funcionamiento de los ayuntamientos durante décadas", pero ha criticado que el proceso haya arrancado "sin diálogo previo con los ayuntamientos, sin un balance de las nuevas necesidades de las administraciones locales y sin explicaciones sobre los cambios organizativos que introduce".

Ha advertido, además, de que el propio texto reconoce que el Pacto Local "lleva más de una década paralizado, sin concretar ni las competencias propias ni la financiación de las impropias". "Si no se garantizan los recursos necesarios para prestar los servicios públicos, la ley nace muerta", ha insistido.

Por eso, el PSdeG ha anunciado que presentará propuestas al anteproyecto y exigirá que, por la importancia de esta norma, sea consensuada con los ayuntamientos y también con los partidos políticos.