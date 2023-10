El PSdeG cree que Rueda "se equivocó en todos los ámbitos": "Dibujó un escenario propio de una torre de marfil"

SANTIGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, ha señalado que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "se equivocó en todos los ámbitos" en su discurso este martes en el debate anual de política general en el Parlamento de Galicia.

Para el socialista, Rueda "se equivocó en el diagnóstico de los problemas", pero también "en las recetas para enderezar el rumbo de esta legislatura". "Dibujó un escenario propio de una torre de marfil", ha valorado.

En declaraciones a los medios tras la intervención del titular del Gobierno gallego, Álvarez ha sostenido que Rueda "se equivocó", ya que, a su juicio, "esto es un debate del estado de la autonomía, no un debate sobre su proyecto político".

Para Álvarez, también "se equivocó en el escenario": "Esto no es el Congreso de los Diputados, esto es el Parlamento de Galicia. Debería de hablar exclusivamente de los problemas sobre los que este Parlamento tiene competencias".

En cuanto al diagnóstico de los problemas, Álvarez ha afirmado que Rueda "dibujó un escenario propio de una torre de marfil", en el que "no existen problemas en la sanidad pública" o "en el que no tiene que ver nada el PP en la prórroga de la AP-9".

En este contexto, el portavoz socialista ha indicado ha las medidas propuestas por el presidente de la Xunta "nada tienen que ver con la resolución de los problemas de Galicia".

"QUIEBRA DENTRO DEL PP"

En el ámbito de los anuncios, Álvarez ha asegurado que le preocupa "la quiebra dentro del PP" con la creación del fondo para atraer inversiones, porque, tal y como ha explicado, "esa medida se puso en marcha en el Ayuntamiento de Lugo con la crítica de la candidata 'in pectore' de la Xunta, la señora Candia". "Que se aclaren si el modelo vale o no vale; si no vale en Lugo, no debería de servir en Galicia", ha argumentado.

En esta misma línea ha opinado sobre los parques caninos, señalando que en Vilagarcía se crearon dos y el PP "se puso canino" con la creación de esos espacios.

"Será interesante ver si el PP es uno grande y libre o son 54 fraccionados y dependientes de Madrid", ha aseverado.

Además, Álvarez se ha mostrado convencido de que este será "el último" y "el único" discurso de Rueda como presidente de la Xunta en un debate del estado de la autonomía, porque el PP "está instalado en un seguidismo puro y duro de Madrid" del "extinto señor Feijóo".