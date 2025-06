PSdeG critica que Rueda fue "un soldado y un mandado" de las "estrategias de Feijóo" en la Conferencia de Presidentes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, ha criticado la actitud del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, en la que se convirtió en "un soldado, un mandado" por el PP y de "las estrategias" de Alberto Núñez Feijóo.

Así lo ha señalado este sábado en rueda de prensa donde ha afeado el "show" del Partido Popular que, en palabras de Torrado, demuestran que "no están a la altura del país".

"El PP, como siempre, está formulando las estrategias que considera necesarias, aunque eso conlleve llevar por delante la convivencia del país, solo con interés electoral, de montar show, el fango, el barro", ha criticado, al tiempo que ha ensalzado el "buen momento" que vive el país con "datos históricos de empleo".

Julio Torrado ha rechazado la actitud de la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de los presidentes de las Comunidades gobernadas por el PP que "van únicamente para desfilar diciendo lo que les manda Feijóo".

"Rueda quedó para hacerle los recados a Feijóo. Acudió a la reunión de presidentes, no como presidente de Galicia, sino como un soldado y como un mandado", ha afirmado Torrado.

Para ello, el socialista gallego ha puesto como ejemplo la vivienda: el Gobierno planteó la posibilidad "un gran acuerdo con inversiones millonarias", con propuestas normativas y la "gran aportación" de Alfonso Rueda fue "hablar de ocupación". "Un problema que no existe en Galicia, que no afecta a Galicia y que no es ninguno de los problemas que afectan al acceso a la vivienda", ha incidido Torrado.

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ha recordado, "haciendo un repaso de la política que hace el PP, a la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, "ausentándose" de las reuniones sobre gestión migratoria en España y al conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, "acudiendo a Madrid para sentarse tres segundos y levantarse en una negociación sobre financiación".

"Su gran aportación a la política es levantarse de las reuniones y la verdad es que Rueda, de levantarse parece saber mucho, pero de sentarse a trabajar poca cosa", ha sentenciado Torrado.