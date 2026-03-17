PSdeG crítica que Rueda premie con una dirección territorial a Santiago Freire, "investigado por el Consello de Contas"

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia ha criticado que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, "premie" con la dirección territorial de la Consellería de Educación en la provincia de A Coruña al exalcalde de Noia, Santiago Freire, "después de sus chistes machistas, después de sus chistes franquistas y después de que el Consello de Contas lo fiscalizase y esté investigando sus gastos" durante su etapa en la Alcaldía del municipio.

Así lo ha trasladado el diputado autonómico Aitor Bouza en un comunicado después de que el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicase este martes su nombramiento en sustitución de Indalecio Cabana, quien ocupaba el cargo desde noviembre de 2011.

El portavoz socialista de Educación en el Parlamento gallego ha ironizado con que esa es la "conducta que quiere como modelo el Partido Popular para un puesto tan importante" en una materia "muy sensible", como es la educación.

El diputado del PSdeG ha lamentado "profundamente" que esa sea la apuesta del presidente para la dirección territorial y ha señalado que, como le pasó a Feijóo, "por sus compañías los conoceremos". "Ya vamos viendo por donde quiere continuar Rueda su mandato en el ámbito educativo", ha censurado.