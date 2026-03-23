El PSdeG denuncia que Galicia es la CCAA en la que "peor se valora" la Atención Primaria e insta a la Xunta a "actuar"

La videportavoz parlamentaria del PSdeG, Elena Espinosa, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha denunciado este lunes la situación de la sanidad gallega, con las "peores esperas de la década", médicos encerrados en un ambulatorio por la huelga y la Atención Primaria que "peor se valora" de España según el último Barómetro Sanitario del CIS. Por ello, ha emplazado al Gobierno gallego a actuar.

Así lo ha trasladado este lunes en rueda de prensa la diputada del PSdeG Elena Espinosa, quien ha asegurado que la sanidad pública gallega "acumula ya todos los indicadores en rojo". "Listas de espera récord, profesionales en pie de guerra y un gobierno que mira para otro lado. No lo dice el PSdeG, lo dice el CIS", ha señalado.

Espinosa ha dicho que esta situación tiene como imagen el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo, donde casi 50 médicos de Atención Primaria estuvieron una semana encerrados durmiendo por turnos en el ambulatorio recién inaugurado.

Dicho esto, ha sostenido que los números del propio Sergas "completan la radiografía". "A 30 de diciembre de 2025, 378.749 personas esperaban por una prueba diagnóstica, una consulta o una cirugía. Son 18.299 más que solo seis meses antes. Casi uno de cada cuatro gallegos reconoce que en algún momento necesitó consulta y no la consiguió", ha afirmado.

Asimismo, ha calificado los tiempos de espera como "los peores de la última década". "97,8 días de media para una prueba diagnóstica, casi diez más que en 2024. Para operarse, 72,8 días. Y hay especialidades en las que la gente espera medio año: 170 días para una ecografía de tórax, 150 para una endoscopia digestiva, 127 para una ecografía de mama. En la cirugía de otorrino del Clínico de Santiago, 163 días", ha trasladado.

Elena Espinosa ha argumentado que "si la actividad crece y las esperas son las peores de la década, lo que hay es un problema de gestión en toda regla". "Si haces más y al mismo tiempo las esperas crecen, el problema no es de demanda. Es que no has planificado los recursos, no has dimensionado los cuadros de personal, no has anticipado nada", ha afirmado.

En este contexto, además, Espinosa ha criticado que "cuando el sistema no da abasto, la solución del PP no es reforzar lo público" sino "derivar a la privada" para asegurar que el presupuesto de conciertos con la sanidad privada pasó de 200 millones en2023 a 246 en 2025, mientras SOS Sanidade Pública denuncia que hay quirófanos públicos a medio gas y ningún control sobre los criterios de derivación.

Dicho esto, ha cargado también contra la actitud del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, al que ha acusado de "ir de sobrado" y de "repartir culpas entre la gripe, las huelgas y el Ministerio". Sin embargo, ha dicho que "sus propias previsiones para 2026 delatan la improvisación: en la mayoría de las áreas, las esperas no van a bajar".

La parlamentaria socialista también se ha dirigido al presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, para asegurar que "reconoció que la ciudadanía tiene motivos para la queja pero acusó a la oposición de hacer catastrofismo". "¿Qué más tiene que pasar? ¿Cuántos médicos más tienen que dormir en un ambulatorio? ¿Cuánta gente más tiene que esperar medio año por una ecografía de mama sin saber si tienen algo grave?", se ha preguntado.

Espinosa ha sostenido que "casi 400.000 personas esperando no es catastrofismo, sino personas con nombre y apellidos".

Así las cosas, ha trasladado que el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias con cinco exigencias concretas: un plan de choque contra las listas de espera con objetivos medibles y plazos públicos; negociación inmediata y real con los profesionales; una auditoría independiente de las derivaciones a la sanidad concertada; un plan de captación y retención de profesionales con mejoras retributivas; y la comparecencia monográfica del conselleiro en el Parlamento para dar explicaciones completas..