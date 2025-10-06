El PSdeG denuncia que el PP "bloquea" el Parlamento "para que Rueda pueda irse de vacaciones"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG y diputada autonómica, Lara Méndez, denuncia que el Partido Popular "bloquea" el Parlamento de Galicia "para que Rueda pueda irse de vacaciones", en lo que tacha de "enésimo desprecio institucional".

En un comunicado, el PSdeG censura que se aplace una semana el pleno del Parlamento "simplemente porque quiere irse de vacaciones" el titular del Ejecutivo autonómico.

"No es la primera vez que lo hacen, y, por desgracia, no será la última. Comenzamos la legislatura retrasando la toma de posesión porque Rueda tenía una boda en Madrid, y ahora volvemos a lo mismo: cambian la agenda parlamentaria para adaptarla a su vida personal", critica Méndez, quien afea que Rueda antepuso asistir a la boda del alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, a su toma de posesión como presidente de la Xunta.

"Ya en el mes de julio se sabía que el Pleno se iba retrasar por cuestiones de agenda", pero añade: "Lo que no sabíamos es que esas cuestiones eran unas simples vacaciones".

Considera una "tomadura de pelo" la excusa del PP de que el cambio se hace para compensar el tiempo durante los incendios: "¿De verdad sabían en julio que íbamos a tener la peor ola de fuegos del año? No insulten la inteligencia de la gente".

Méndez incide en que esta decisión "responde a un patrón claro": "Rueda no tiene ganas de trabajar ni de asumir sus responsabilidades. Prefiere escapar de los debates, evitar dar explicaciones e impedir que la oposición pueda hacer su trabajo de control. Eso sí, para la foto y para los discursos vacíos siempre está disponible".

La secretaria de Organización del PSdeG concluye con la advertencia de que "Galicia merece un presidente que trabaje, que dé la cara y que respete las instituciones", y no "un líder ausente que hace y deshace el calendario parlamentario a su antojo, como si el Parlamento fuera su agenda personal".

Ante estas críticas del PSdeG, por parte del Parlamento de Galicia se traslada a Europa Press que este cambio se solicitó en julio por "temas de agenda" del presidente de la Cámara, Miguel Santalices, quien no podrá estar en la junta de portavoces de este martes. Estas mismas fuentes agregan que cuando se planteó "nadie puso ningún impedimento".