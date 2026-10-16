El PSdeG denuncia a Rueda ante la Junta Electoral tras la visita a dos promociones de vivienda en Navia, en Vigo

Visita del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una visita a las viviendas públicas en construcción en el barrio vigués de Navia, a 14 de octubre de 2026. - EUROPA PRESS

VIGO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha informado de que presentó este jueves una denuncia ante la Junta Electoral Provincial de Pontevedra contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, por la visita realizada el pasado 14 de octubre a las obras de dos promociones de vivienda pública en San Paio de Navia, en Vigo, y por la comunicación que el Gobierno gallego difundió ese mismo día en su página web.

Los socialistas consideran que, ocho días después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de las elecciones generales, la Xunta "utilizó un acto institucional y un canal oficial para hacer balance de su gestión en materia de vivienda, algo que la ley electoral prohíbe expresamente mientras dura el periodo electoral".

El escrito, firmado el 15 de octubre por la representante socialista en la circunscripción de Pontevedra se fundamenta en el artículo 50.2 de la Ley orgánica del régimen electoral general (Loreg).

Este precepto prohíbe, desde la convocatoria y hasta la celebración de las elecciones, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a hechos o logros obtenidos.

La denuncia sostiene que el contenido publicado por la Xunta va más allá de informar del estado de unas obras y constituye "una valoración favorable de la gestión autonómica difundida a través de un soporte institucional".

Para los socialistas, la suma de una visita presidencial y de su difusión en la web oficial "supone presentar como méritos de la Administración autonómica pasos dados, compromisos cumplidos y proyectos cuando el proceso electoral ya está en marcha".

QUE SE RETIRE

En la denuncia, solicitan a la Junta Electoral que compruebe y deje constancia del contenido íntegro de la publicación y de su fecha, y que le requiera al Gobierno gallego "información sobre la organización de la visita y los medios públicos empleados, así como la identidad de las personas que elaboraron y autorizaron la comunicación".

Piden también que se declare la vulneración de la normativa que prohíbe los actos de inauguración de obras o servicios públicos durante el período electoral, y que se ordene el cese de la difusión del contenido mientras dure ese periodo.

La demanda incluiría su retirada o desactivación temporal en la web de la Xunta y en las reproducciones institucionales que se detecten, conservando una copia para el expediente.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Los socialistas reclaman igualmente que se requiera a los responsables que se abstengan de repetir actuaciones institucionales de esta naturaleza y que el órgano competente valore la apertura de un procedimiento sancionador una vez identificadas las personas responsables y sin anticipar su culpabilidad ni la posible sanción.

La denuncia contempla también la posibilidad de que la Junta Electoral Provincial de Pontevedra remita el caso con urgencia a la Junta Electoral Central, si considera que esta es la competente por la condición de la autoridad denunciada y por el alcance de la difusión.