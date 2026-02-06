El PSdeG dice que los alcaldes del PP deben defender a sus consistorios y no "atacar a quien denuncia infrafinanciación"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha respondido al Partido Popular al asegurar que los alcaldes del PP deben defender a sus ayuntamientos frente a la Xunta y "no atacar a quien denuncia infrafinanciación".

Así lo ha manifestado en un comunicado remitido a los medios después de que el PPdeG instase a los socialistas gallegos a cesar "lo antes posible" en su "caos" y en sus "contradicciones" en política municipal, en concreto, respecto al acuerdo entre Xunta y Fegamp para aumentar la partida autonómica a la financiación del SAF y sobre el anteproyecto de ley de administración local.

Tras ello, en declaraciones difundidas a los medios, Lara Méndez ha instado a los alcaldes y alcaldesas del PP a aclarar si están dispuestos a seguir asumiendo con fondos municipales una parte sustancial del coste del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), pese a tratarse de una competencia propia de la Xunta y que la ley solo les atribuye a los ayuntamientos su gestión, no su financiación.

La secretaria de Organización del PSdeG ha recordado que el Partido Socialista ya aprobó en su Comité Nacional del pasado mes de enero recurrir a todas las vías políticas y, si fuese necesario, también jurídicas, para impedir que el coste del SAF siga recayendo sobre las arcas municipales.

Una posición que, conforme ha indicado, fue reafirmada esta misma semana en al ejecutiva del PSdeG, celebrada el lunes, donde este asunto fue uno de los centrales de la orden del día, tal y como trasladó el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro.

"La ley es clara y la Xunta la incumple año tras año, trasladado a los ayuntamientos un gasto que no les corresponde", ha advertido la dirigente socialista, que ha denunciado un nuevo episodio de asfixia económica a los municipios a través de la imposición de competencias impropias sin financiación.

En este contexto, Lara Méndez ha recordado que la Fegamp, en la que están representados ayuntamientos de todos los signos políticos, incluido el PP, anunció que continuará movilizándose para reclamar que el coste de este servicio esencial no recaiga en los municipios.

La secretaria de Organización del PSdeG ha pedido también explicaciones sobre la posible existencia de convenios firmados con la Xunta "por la puerta de atrás" para mantener el servicio. "Hay ayuntamientos en los que el SAF ya supone alrededor del 30% de su presupuesto anual, un esfuerzo económico que se está haciendo por responsabilidad con las personas más vulnerables, pero a costa de dejar sin recursos otras competencias que sí son municipales por ley", ha señalado.

"El PSdeG no va a aceptar que la Xunta siga descargando su incumplimiento financiero sobre los ayuntamientos ni que se pretenda normalizar este modelo de saqueo de las arcas municipales", ha remarcado Méndez.