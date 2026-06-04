El PSdeG entrega este domingo en Ourense los VII Premios de Igualdade Maruja Vázquez a Fademur Galicia y a Aurora Marco

Las dirigentes socialistas Paloma Castro, Lara Méndez y Natalia González, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fademur Galicia, federación que este año cumple 20 años trabajando por el rural gallego, y la investigadora Aurora Marco serán galardonadas este domingo en Ourense por el Partido Socialista de Galicia con los VII Premios de Igualdade Maruja Vázquez, en un acto que tendrá lugar a las 12,30 horas en la explanada del Pabellón de Os Remedios.

De ello han informado este jueves en rueda de prensa la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, que ha comparecido ante los medios acompañada por la responsable de Igualdade de PSdeG, Natalia González, y la portavoz en la materia en la Cámara gallega, Paloma Castro.

En su intervención, Natalia González ha puesto en valor que Fademur Galicia y Aurora Marco, investigadora que lleva décadas recuperando mujeres que la historia "quiso borrar", hacen lo mismo: "impedir que se pierda la mitad de la historia".

Ambas serán reconocidas por el PSdeG con el premio que lleva el nombre de Maruja Vázquez Suárez, una maestra asesinada en 1936 por defender que la escuela fuese "laica, igualitaria y abierta también a las niñas".

La secretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, ha destacado que ponerle su nombre a estos galardones es también una "forma de no olvidarla y de recordar que la igualdad de la que se habla hoy fue conquistada por mujeres que muchas veces no vivieron para verla".

En este línea, Méndez ha anunciado que el PSdeG defenderá en los ayuntamientos de toda Galicia una moción para que Vázquez Suárez tenga su nombre en una calle, en un centro educativo o en otro espacio publico. "Recordarla de verdad no es solo nombrarla un día al año", ha afirmado Méndez.

PREMIADAS

El PSdeG ha destacado que Fademur Galicia lleva 20 años diciendo que sin mujeres no hay rural. Fundada en 2006, agrupa a casi 70 asociaciones de mujeres rurales en toda la comunidad.

Además, ha destacado que, desde sus inicios, puso cifras a una realidad que los debates sobre despoblación y relevo generacional suelen "ignorar": "son las mujeres las que sostienen las explotaciones, los pequeños negocios y las comunidades rurales, con una tasa de paro mayor, peores contratos y salarios más bajos que los hombres en los mismos territorios". "Fademur llevó esa reivindicación a las instituciones y empujó para que hubiese un estatuto de mujeres rurales y del mar", ha destacado el PSdeG.

Por su parte, los socialistas señalan que la catedrática, investigadora y escritora Aurora Marco rescató del olvido cientos de biografías de mujeres gallegas que la historia oficial había dejado fuera.

De su investigación, han apuntado, salieron obras como el 'Dicionario de mulleres galegas', 'As precursoras' o 'Mulleres na guerrilla antifranquista galega', y el documental 'As silenciadas', distinguido con un premio Mestre Mateo. Entre las mujeres que rescató del olvido está, precisamente, Maruja Vázquez Suárez, la maestra que da nombre a estos premios.

En la rueda de prensa, la diputada Paloma Castro ha sostenido que el feminismo "no es una etiqueta" que el PSdeG "saca en marzo y guarda en abril", sino "una forma de entender lo que hacen durante todo el año".

Asimismo, ha advertido que mientras persistan las "brechas salariales, el mayor desempleo femenino y la violencia machista, con 23 mujeres asesinadas en el país este año", la "lucha continua".