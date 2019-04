El PSdeG espera que en "dos o tres meses" haya nuevo valedor y exige a Otero que "deje de representar a la institución"

Publicado 04/04/2019 16:11:36 CET

Urge a elegir nuevo candidato porque la entidad "no puede ser dañada por una persona que tiene una condena a sus espaldas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del PSdeG en la Cámara, Patricia Vilán, espera que se alcance la mayoría necesaria de tres quintos del Parlamento gallego para que en "dos o tres meses" pueda haber nuevo valedor do Pobo. Mientras tanto, exige que Milagros Otero "deje de representar a la institución y simplemente haga labores de gestión como si se tratara de un gobierno en funciones".

Así se ha expresado en declaraciones después de que la valedora do Pobo, Milagros Otero, haya puesto su cargo a disposición de la Cámara. Lo hace a raíz de que el Tribunal Supremo ratificase la nulidad del nombramiento del puesto de jefe de servicio de Administración y Personal, por "desvío de poder", a María Puy Fraga, sobrina del expresidente Manuel Fraga y hermana del portavoz parlamentario del Partido Popular, Pedro Puy.

Milagros Otero vincula su renuncia a que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo previamente sobre su sustituto al frente de la institución y en la Vicevaledoría, que actualmente ocupa Pablo Cameselle (nombre impulsado por el PSOE).

Sin embargo, Vilán considera que Milagros Otero "ya no es realmente la valedora do Pobo, es una señora que está ocupando el cargo hasta que se designe por este Parlamento" a su sustituto. Apunta que "todos los grupos o la mayoría" tienen que llegar a acuerdo, porque "por desgracia para el PP, no tiene 45 diputados".

La diputada socialista reprocha que haya tardado "casi un año", desde la sentencia del TSXG (ahora refrendada por el Supremo) en poner su cargo a disposición tras "enchufar a la hermana del portavoz del Grupo parlamentario popular". "Tarda casi un año en ponerse a disposición del Parlamento de Galicia, como si no estuviese a disposición desde el primer minuto", se queja.

"A partir de ahora no está validada por la Cámara, porque no tiene el apoyo de tres quintos", deja claro. "No puede a partir de ahora pretender representar a la institución del Valedor do Pobo, porque no tiene la confianza de la Cámara para seguir haciéndolo", avisa.

Por ello, Patricia Vilán emplaza a "designar un nuevo valedor, cuanto antes mejor, porque la institución no puede ser dañada por una persona que tiene una condena a sus espaldas".

DESVINCULA AL VICEVALEDOR DEL "ENCHUFISMO"

Asimismo, ha indicado que el hubiese gustado que el escrito registrado por la valedora "fuese un poco más explícito y que se acogiese a lo que dice la propia ley del valedor, que es que se produce su cese por la renuncia de la valedora. "Pero no fue así, la valedora sabrá por qué (*) nosotros lo acogemos como una dimisión", agrega.

Por otra parte, ha desvinculado al vicevaledor, Pablo Cameselle (impulsado por el PSOE), de este caso de "enchufismo", después de la viceportavoz del PPdeG, Paula Prado, haya asegurado que: "El vicevaledor firmó también parte del expediente, creo que también tiene una responsabilidad importante en este procedimiento".

Además, la viceportavoz socialista recuerda que "ley del valedor indica que lo que elige la Cámara de entrada es al valedor o valedora", y que el valedor "designa al adjunto" y "el adjunto continúa salvo que sea cesado por la propia valedora". De hecho, "los adjuntos pueden no existir" y el "valedor nuevo que venga puede decidir no tener adjunto", por lo que "de momento continúan los dos en funciones".