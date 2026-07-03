El PSdeG exige el cierre definitivo de Altri y denuncia que "los 16 proyectos estratégicos" de Rueda "están parados"

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Industria y Energía del Grupo Parlamentario de los Socialistas de Galicia, Patricia Iglesias, ha exigido este viernes el cierre definitivo de Altri y ha denunciado que los "16 proyectos estratégicos" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "están parados".

La diputada del PSdeG ha comparecido este viernes en rueda de prensa para denunciar el "fracaso" de la política industrial del Gobierno de Alfonso Rueda y para reiterar la exigencia del PSdeG de que la Xunta de "carpetazo definitivo" al proyecto.

"Lo que hizo el Gobierno gallego con el archivo fue meterlo en la nevera. Puede abrirse en cualquier momento por parte de la empresa, y es lo que está haciendo", ha advertido.

Iglesias ha calificado de "llamativo e incomprensible" lo sucedido esta semana, cuando, conforme ha indicado, la promotora de Altri presentó un informe medioambiental elaborado por una consultora contratada por la propia empresa.

"Un informe que, evidentemente, no puede ser independiente desde el momento en el que lo presenta la parte interesada", ha sostenido la diputada del PSdeG, que ha recordado que se presentaron alegaciones a la fase de archivo y ha reclamado a la Xunta no solo que "dicte la resolución definitiva, sino que deniegue en el fondo el proyecto".

Y es que, conforme ha advertido, "mientras siga vigente la declaración ambiental positiva emitida por la Consellería de Medio Ambiente, tanto Altri como la propia Xunta pueden reabrir el expediente en cualquier momento".

La parlamentaria socialista ha recordado que los "no" al proyecto de la macrocelulosa no llegaron del Ejecutivo gallego, sino del Gobierno de España, que rechazó la ayuda económica de 250 millones que solicitaba la empresa, la conexión de su subestación eléctrica y la evaluación ambiental estatal, además de enrome contestación social que generó el proyecto.

En este contexto, Iglesias ha preguntado al Gobierno gallego si teme que una denegación definitiva active una reclamación millonaria e Altri que se pague con dinero público de todos los gallegos y ha recordado que la ley de proyectos industriales que el PP modificó por la "puerta de atrás en 2024 blinda indemnizaciones millonarias en el caso de denegación de los proyectos industriales estratégicos". "¿Qué está ocultando la Xunta de Galicia?", ha preguntado.

Un memorando "secreto" que, según ha sostenido, "ya es un problema democrático". Así, ha vuelto a reclamar que el Gobierno gallego haga público de una vez este documento firmado entre el CEO de Altri y el presidente de la sociedad Impulsa, participada por la Xunta de Galicia, cuando Francisco Conde era conselleiro de Economía e Industria.

"Llevamos años pidiendo ese documento y seguimos sin conocer qué compromisos asumió la xunta, qué le prometió a la empresa y qué garantías ofreció el Gobierno gallego", ha denunciado. "Cuando un gobierno oculta un documento durante tanto tiempo, lo que era un problema administrativo se convierte en un problema democrático", ha sostenido.

Iglesias ha denunciado, además, lo que considera "una burla" del Gobierno gallego: "el pasado 29 de junio recibió respuesta a su nueva solicitud de acceso a la información sobre los PIE y el memorando, en la que la Xunta alega que no puede facilitar esa documentación porque pesa demasiado", ha censurado para asegurar que "no es una explicación técnica", sino una "excusa política".

La parlamentaria del PSdeG ha asegurado que la "opacidad" es el modus operandi del Gobierno gallego y ha añadido que, en la propia página web de la Xunta, al consultar el proyecto Gama de Altri, el enlace a la documentación devuelve el mensaje de "archivo no encontrado". "La documentación del proyecto de Altri no está a día de hoy disponible ni es pública. ¿Qué quieren ocultar?", ha preguntado.

DIECISÉIS PIES DECLARADOS, "NINGUNO EJECUTADO"

La diputada socialista también ha denunciado la "parálisis" total de los proyectos industriales estratégicos, la herramienta que el Ejecutivo autonómico presentó como su gran bandera industrial para atraer inversiones, crear empleo y acelerar la implatanción de nuevas industrias en Galicia.

"Llevamos 16 PIE declarados por el Consello de la Xunta y absolutamente todos están en stand-by. Ninguno ejecutado. Basta con entrar en el portal de transparencia e ir pinchando en cada uno de los proyectos: todos aparecen en fase de alegaciones", ha sostenido.

Según Iglesias, los PIE siguen atrapados en la tramitación administrativa, muchos de ellos hace años, sin autorización definitiva, sin actividad y sin los empleos que se anuncian a bombo y platillo. "Lo único que avanzó a toda velocidad fue la propaganda del PP", ha manifestado.

La parlamentaria del PSdeG ha asegurado que los PIE se convirtieron en el "mejor ejemplo" de un modelo industrial basado en anuncios, fotografías y titulares cada vez que finaliza el Consello, pero incapaz de ofrecer seguridad jurídica, transparencia y resultados", ha afirmado.

La parlamentaria ha dejado claro que el PSdeG no está contra las inversiones industriales, sino todo lo contrario: apuesta por la industrial sostenible que crea empleo de calidad en el pais.

En este sentido, ha aplaudido proyectos como el de SAIC que, según ha dicho, demuestra que "cuando hay una estrategia industrial seria y cooperación institucional leal con el Gobierno de España" son capaces de atraer "inversiones de futuro para Galicia".

Al respecto, ha recordado que antes del viaje de Rueda a China, ya había visitado el país asiático el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la competencia en materia de relaciones institucionales y acuerdos empresariales internacionales corresponde al Gobierno de España.

"Esa empresa podía ir para otro Estado europeo o para otra comunidad autónoma. Fue el único apoyo decidido del Gobierno de España, junto con la localización estratégica de Galicia, lo que hizo que el gobierno decidiese venir aquí. Ahora estamos esperando que el señor Rueda esté a la altura y cumpla los plazos a los que se comprometió.

La diputada ha concluido que Galicia necesita una política industrial "seria, sostenible, transparente y planificada, que mire a largo plazo". "No más propaganda, no más documentos secretos, no más expedientes desaparecidos y no más sombras alrededor de un proyecto que nunca debió hipitar el futuro de Galicia nin el de nuestros hijos", ha manifestado.