PSdeG exige a la Xunta medidas "concretas y evaluables" para frenar el aumento de las listas de espera sanitarias

Archivo - La diputada del PSdeG Elena Espinosa. - PSDEG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido a la Xunta medidas "concretas y evaluables" que permitan frenar el crecimiento de las listas de espera sanitaria.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, los socialistas registraron en el Parlamento una batería de iniciativas con este objetivo.

La diputada Elena Espinosa, promotora de las propuestas, ha advertido de que los propios datos oficiales del Sergas confirman que las esperas "siguen aumentando" y que la Consellería de Sanidade "continúa sin ofrecer respuestas eficaces".

Según ha expuesto el PSdeG, los datos del último informe hecho público por el Sergas, a 30 de diciembre de 2025 había 378.749 personas esperando una prueba diagnóstica, consulta especializada o una intervención. "Son 18.299 más que apenas seis meses antes", han subrayado.

Concretamente, 123.947 personas esperan por una prueba diagnóstica, 205.248 por una consulta con especialista y 49.554 por una cirugía. En este sentido, Espinosa ha remarcado que "la situación empeora".

Asimismo, ha señalado que los tiempos de espera se sitúan en los "niveles más altos de la última década", con una demora media para una prueba diagnóstica de 97,8 días; 72,8 días para realizar una intervención, y en el caso de las consultas con especialista la espera llega a los 62,6 días.

Espinosa ha criticado que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, "siempre busque excusas" para no asumir responsabilidades. "Ahora intenta atribuir la situación a las huelgas de diciembre, pero el problema es mucho más profundo. Falta personal, los contratos continúan siendo precarios y la carga de trabajo resulta insostenible", ha remarcado.

Además, la socialista ha apuntado que es "especialmente preocupante" lo que está ocurriendo con las cirugías con prioridad 1, las más urgentes. La espera media "se incrementó hasta los 20,2 días, 3,1 más que en el último balance".

"Detrás de estas cifras hay personas reales que pasan meses enteros esperando por un diagnóstico o una intervención. Y lo más grave es que esa espera cambia radicalmente según el hospital que te corresponda. Eso no es un sistema sanitario equitativo, es una auténtica lotería para los pacientes gallegos", ha alertado.

A través de esta batería de iniciativas, el PSdeG reclama que la Consellería de Sanidade explique que medidas concretas va a adoptar para reducir las listas de espera en las tres áreas clave do sistema: consultas, probas diagnósticas y cirugías. Además, instarán al Gobierno gallego a fijar "objetivos claros, medibles y evaluables" que permitan revertir la tendencia actual.

"Mientras la Consellería no presente un plan serio para garantizar ese acceso, seguiremos llevando al Parlamento la voz de los casi 400.000 gallegos que continúan esperando", ha concluido.