El PSdeG, sobre el juez Peinado, recuerda la Operación Pokémon y avisa de "determinadas dinámicas judiciales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha recordado a la jueza que instruyó la Operación Pokémon, Pilar de Lara, para avisar de las consecuencias que "determinadas dinámicas judiciales" pierden tener más allá del ámbito estrictamente jurídico.

La dirigente socialistas se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces del Parlamento de Galicia al ser preguntada este martes por el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por parte del juez Peinado y las afirmaciones en las que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, aseguró que la instrucción "avergüenza" a muchos ciudadanos.

Al respecto, la viceportavoz del PSdeG ha recordado que en Galicia ya se vivieron situaciones en las que actuaciones judiciales sin el debido rigor acabaron generando un "fuerte impacto político, institucional y también económico".

En este punto, ha citado expresamente los casos que afectaron a dirigentes socialistas como José Ramón Gómez Besteiro, Xosé López Orozco, Francisco Rodríguez y ella misma, que fueron imputados en la Operación Pokémon --con acusaciones que quedarían archivadas años después-- por parte de la jueza Pilar de Lara, quien fue apartada del juzgado de instrucción número 2 de Lugo.

"No hablo solo del daño personal o político. Al final esto se traduce en un daño a las instituciones y a la propia ciudadanía", ha señalado para sostener que lo ocurrido en la cuidad de Lugo provocó una incertidumbre derivada de los procesos judiciales prolongados que acabó condicionando incluso la participación de empresas en contratación pública.

"Hubo empresas que dejaron de presentarse porque todo acababa judicializado, y eso también es un perjuicio directo para la gente", ha afirmado.

Lara Méndez ha defendido con claridad la separación de poderes, pero ha insistido en que "cada ámbito debe ejercer sus funciones con rigor, independencia y responsabilidad", reclamando que la actuación judicial esté siempre a la altura de las garantías que exige un Estado de derecho.

CRÍTICAS DEL PPDEG

Por su parte, también en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces y sobre el mismo asunto, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha calificado de "intolerables" las críticas del ministro de Justicia, Félix Bolaños, al juez Peiando y ha sostenido que "atacan clarísimamente la separación de poderes".

"Son radicalmente incompatibles con una concepción mínimamente homologable de lo que debe ser la separación de los poderes", ha dicho el dirigente del PP gallego, que ha asegurado que "lo sorprendente es que el ministro continúe siendo ministro después de realizar las declaraciones que realizó".

Además, sobre por el procesamiento de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha limitado a trasladar su máximo respeto a las decisiones judiciales.

EL BNG APROVECHA PARA DESTACAR SUS "CERO CASOS DE CORRUPCIÓN"

Por su parte, preguntada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, ha ironizado con que "toda la judicatura española está cargada de trabajo". "No doy seguido el ritmo entre Koldo y Ábalos con lo de las mascarillas y el PP con la policía política para perseguir disidentes políticos e intentar destruir pruebas que tenían que ver con la corrupción por la que el Partido Popular fue condenado", ha dicho.

Tras ello, ha aprovechado para asegurar que el BNG está centrado en darle solución a los problemas de los gallegos. "El BNG cero casos de corrupción y de eso hay que sacar pecho y decirlo con orgullo: Somos otra forma de hacer política, no somos todos iguales", ha trasladado.