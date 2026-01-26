El PSdeG llama a participar en la marcha por la sanidad pública: "Tenemos los mejores profesionales, la peor gestión"

El portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, en rueda de prensa - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSdeG ha apelado este lunes a la ciudadanía a participar en la manifestación en defensa de la sanidad pública de Galicia que tendrá lugar el próximo domingo a las 12,00 horas en la Alameda de Santiago y en la que el secretario xeral, José Ramón Gómez Besteiro, encabezará la representación socialista.

"Tenemos los mejores profesionales, pero la peor gestión", ha asegurado este lunes en una rueda de prensa ofrecida en la sede de los socialistas gallegos el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG, Julio Torrado, quien ha acusado al PP de reducir el presupuesto destinado a la retribución del personal sanitario mientras llega al "peor dato histórico en esperas".

En su intervención, Torrado ha sostenido que los datos oficiales de la propia Consellería de Sanidade invitan a "reflexionar" ya que "ofrecen un panorama realista". Así, entre otros, se ha referido a los 360.000 gallegos y gallegas en lista de espera, "bien sea por una consulta, una prueba diagnóstica o una cirugía". Según ha apuntado, "prácticamente 50.000 de estas personas están esperando por una operación.

A eso ha añadido la espera media "reconocida" de más de cinco meses para una primera consulta de salud mental, algo que ha asegurado que resulta "especialmente grave" cuando Galicia es la Comunidad autónoma con la "mayor tasa de consumo de psicofármacos" de toda España.

Tal y como ha explicado, no es el único ránking en el que "Galicia sale mal parada". "Es la cuarta peor comunidad pagando a sus profesionales", ha afirmado para señalar también que la posición "aún es peor en cuanto a los recursos destinados a la atención primaria, con solo un 11,82% del presupuesto sanitario, para situarse a la cola del país".

Torrado ha llamado la atención sobre los efectos de esta "situación enormemente problemática", entre ellos, que hoy 460.000 gallegos y gallegas recurren a seguros privados, y ya son un 25% más que hace diez años.

CRÍTICAS AL CONSELLEIRO

Ante esta "realidad", el portavoz de la Ejecutiva del PSdeG ha sostenido que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tiene "dos posiciones": "una, decir que todo va bien y atacar a quien hace alguna crítica; y la segunda, estar callado desde que el PP descubrió que la mejor estrategia es que no hable".

"Debe ser Rueda quien le ordena callar", ha considerado para insistir en que "cada vez que el conselleiro habla, alimenta un problema en el sistema sanitario".

Además, ha censurado que el PP lleve 15 años al frente de la Xunta "sin hacer ningún tipo de modificación" en sus políticas sanitarias pese a que la sanidad es hoy muy distinta a la de hace 15 años.

Torrado ha recordado las propuestas de los socialistas para la sanidad y ha citado el aumento de personal en áreas como pediatría y salud mental. "Creemos que es posible invertir más y, sobre todo, hacerlo mejor", ha afirmado.