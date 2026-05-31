El PSdeG lleva al Parlamento la decisión de la Xunta de "incorporar altos cargos" en el diseño de la PAU

Junta del grupo de trabajo de Educación del PSdeG. - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Educación del Grupo Socialista, Aitor Bouza, ha reclamado al conselleiro de esta materia, Román Rodríguez, que comparezca en el Parlamento para dar cuenta de la decisión de "incorporar altos cargos" de su departamento en la comisión que diseña la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), algo que considera una "injerencia política".

De este modo, Bouza ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias al respecto tras participar en una junta del grupo de trabajo de Educación del PSdeG, en la que han analizado la intención de la Xunta, a la que acusan de querer "pervertir el sistema" introduciendo el "sesgo político" en la enseñanza pública.

"Esta decisión no responde más que a una cuestión ideológica del PP de intentar justamente meter mano en estas pruebas para acometer sus propias reformas", ha denunciado el diputado socialista en un audio remitido a los medios. Bouza ha alertado de que ello supone un "precedente preocupante" y "contrario a los principios que deben inspirar el sistema educativo".

También ha recordado que ya existen mecanismos específicos que garantizan la participación de las universidades y del profesorado en la definición de estas pruebas con el objetivo de "preservar su objetividad, rigor e independencia". Cree que, de esta forma, se genera "inseguridad" entre el personal docente y el alumnado.

PIDE NO "CONDICIONAR" LA ELABORACIÓN DE LAS PRUEBAS

Por ello, con esta batería de iniciativas, ha exigido al Gobierno gallego que respete "el diálogo, la cooperación institucional y la labor de las y de los profesionales" y muestre su oposición a "cualquier intento de condicionar decisiones estrictamente académicas desde instancias políticas", con lo que ha reivindicado la "plena autonomía técnica y académica" de las comisiones encargadas.

Asimismo, Bouza le ha exigido a la Consellería que se abstenga de "emitir instrucciones o directrices para condicionar el criterio profesional" del personal docente encargado de elaborar las pruebas y que acuerde con las universidades gallegas y la comunidad educativa cualquier modificación de la PAU.

Además, el responsable socialista ha anunciado que, en las próximas semanas, mantendrán un encuentro con la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) para conocer su punto de vista y "darle voz a todos los agentes implicados".