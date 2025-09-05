El PSdeG llevará a Bruselas la gestión de los incendios y los "incumplimientos" de la Xunta en normativa medioambiental

Dice que los fuegos son "prueba de la incompetencia" de Rueda y carga contra la conselleira de Medio Ambiente por "fomentar el negacionismo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSdeG-PSOE, Nicolás González Casares, llevará la gestión de los incendios al Parlamento Europeo y preguntará a la Comisión por los "incumplimientos" de la Xunta con la Red Natura 2000 y la directiva de hábitats.

En una rueda de prensa acompañado de la diputada autonómica socialista Paloma Castro, González Casares ha avanzado cuatro iniciativas en la Eurocámara y ha criticado duramente la política medioambiental del Gobierno gallego, que son resultado de "40 años de clientelismo".

Así, preguntará a la Comisión por si la gestión de la Red Natura 2000 cumple con la mencionada directiva y si la aprobación de los planes directores "podría mejorar" la protección de estas zonas contra el fuego.

En este contexto, el eurodiputado socialista también da un tirón de orejas al Ejecutivo comunitario porque la "demora de años" en el procedimiento de infracción abierto contra el Estado español por estos incumplimientos en las comunidades autónomas y si contempla llevarlo a los tribunales europeos.

Asimismo, González Casares solicitará a la Comisión los datos del satélite 'Copernicus' para saber no solo la superficie quemada con exactitud, sino también cómo estaba Pena Trevinca el 18 de agosto: "Sabíamos que ardía, pero no por la Xunta, y de repente aparecieron 3.000 hectáreas quemadas. Queremos saber qué se nos escondió".

LOS INCENDIOS, "PRUEBA DE LA INCOMPETENCIA" DE RUEDA

El eurodiputado ha dicho que los incendios del pasado agosto son "la prueba de la incompetencia" del presidente gallego, Alfonso Rueda, al que ha acusado de "ignorancia o mala fe" por decir, el pasado lunes, que la mayoría de superficie quemada eran "rocas y matorrales".

Además, los socialistas han sido especialmente críticos con la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a la que han rebautizado como conselleira "de Altri", de "desprotección y exterminio de la biodiversidad", de "chiringuitos riquiños" y de "jara y sedal" por reaparecer días atrás para anunciar ayudas acompañada de la Federación Galega de Caza.

González Casares la ha acusado de "fomentar el negacionismo" cuando se refiere a Galicia como "refugio climático" cuando la provincia de Ourense "está varios días seguidos por encima de los 40 grados".

Frente a los "memes que quiere vender la Xunta", el PSdeG llama a la "responsabilidad" y reclama a Rueda que se adhiera al pacto por el clima propuesto por el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

En este sentido, Paloma Castro también ha reclamado al Ejecutivo gallego que declare la emergencia climática en la Comunidad, tal y como ya recogía una de las resoluciones de la comisión de estudio de políticas forestales creada en el Parlamento autonómico tras los incendios de 2018.