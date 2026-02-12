El PSdeG pedirá que solo los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro sean considerados economía social

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la diputada Silvia Longueira se reúnen con representantes de Cegasal - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista de Galicia impulsará en el Parlamento gallego una declaración institucional para apoyar que solo los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro sean considerados economía social.

El jefe de filas del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la diputada Silvia Longueira han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el presidente y el secretario xeral de la Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal) para abordar el proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social, que continúa su recorrido parlamentario tras su aprobación en el Congreso y ala espera del correspondiente debate en el Senado.

En el encuentro, del que ha informado el PSdeG en un comunicado, el responsable socialista se ha comprometido a promover una declaración institucional en la Cámara gallega que reafirme expresamente que los únicos centros especiales de empleo que forman parte de la economía social son los de iniciativa social, sin ánimo de lucro, en coherencia con la definición recogida en el marco normativo estatal.

Besteiro ha señalado que "la economía social no puede ser una etiqueta que se interprete según intereses coyunturales"; sino que "tiene que tener una definición jurídica clara y unos principios basados en la ausencia de ánimo de lucro, en la participación y en la reinversión social". "El Parlamento de Galicia debe expresar con nitidez esa definición para garantizar seguridad jurídica y estabilidad al sector", ha indicado.

El secretario xeral del PSdeG ha señalado, además, que la posición defendida por los centros de iniciativa social en Galicia coincide con la interpretación sostenida por Cegasal, por el Foro pola Economía Social Galega, por la patronal estatal Cepes y por el propio Gobierno de España, que reconoce que la economía social responde a un modelo empresarial específico y diferenciado.

Por su parte, según ha indicado el PSdeG, el presidente de Cegasal, Mino Martínez, ha agradecido al Grupo Socialista la iniciativa de promover una declaración institucional en el Parlamento gallego y ha señalado que "es esencial evitar interpretaciones interesadas que generen confusión".

"Los centros especiales de empleo de iniciativa social reinvertirmos íntegramente nuestros excedentes en la creación de empleo y en los apoyos a las personas con discapacidad. Ese es el elemento diferencial que define nuestro modelo y el que justifica su reconocimiento específico dentro de la economía social", ha indicado.

El PSdeG ha destacado que, según datos oficiales, los centros especiales de empleo de iniciativa social, representados en Galicia por Cegasal, entidad constituida en 1997 y referente en la defensa de este modelo sin ánimo de lucro, emplean en la actualidad a alrededor de 2.900 personas trabajadoras con discapacidad en la comunidad.

Tienen como finalidad la creación de empleo estable y de calidad para personas con discapacidad y personas en situación de riesgo de exclusión social, reinvirtiendo sus recursos en la propia finalidad social.